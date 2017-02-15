Паулине Андреевой припомнили хулиганское прошлое

Паулине Андреевой припомнили прошлое. Якобы будущая актриса успехами в учебе не отличалась, зато хулиганила от души.

Журналисты решили покопаться в прошлом популярной актрисы и, как говорят, музы Федора Бондарчука Паулины Андреевой. Репортеры выяснили, что со школьной скамьи у стройной брюнетки осталась одна подруга, с которой та продолжает поддерживать отношения.

"У Паулины, тогда ее еще звали Екатериной, в классе была настоящая "шайка". В нее входили четыре девочки: Андреева, Влада Байкова, Екатерина Непомнящая и Илона Шелкова – с ней наша звезда и дружит до сих пор. Считали себя королевами. Самооценка такая, что мама не горюй. Все четверо из обеспеченных семей, успехами в учебе не отличались, зато хулиганили от души. Отец Паулины в те годы занимался бизнесом, был совладельцем одного из петербургских клубов, мама – ландшафтный дизайнер в частной компании. Родители давали ей деньги на платное обучение в театральном институте. Среди студентов она не блистала. Многие одноклассники даже не могут связать ту Катю, которая сидела с ними за соседней партой, с той, которая активно снимается в кино", – цитирует бывшую одноклассницу Андреевой Анастасию Образцову Starhit.

Ранее о Паулине журналистам рассказывала классная руководительница Татьяна Веловна Веске. По словам женщины,она бы никогда не узнала в роскошной харизматичной брюнетке из сериала "Оттепель" свою ученицу. "Фильм произвел на меня большое впечатление, я прямо ходила и напевала эту песню. Очень приятно, что Катя достигла таких успехов. В гимназии было тяжело учиться, Катя училась средне, хорошо. Главный след остался не по учебе, а по личности человека – худенькая, высокая, скромная, большие горящие глаза. Вспоминаю ее как очень хорошего человека, проблем с ней не было у меня как у классного руководителя", – отозвалась об Андреевой Веске.