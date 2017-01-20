Бондарчук привел Андрееву к матери

Федор Бондарчук привел свою невесту Паулину Андрееву к матери. Режиссер и актриса посетили творческий вечер Ирины Скобцевой, на котором были замечены десятки знаменитостей.

Мероприятие в честь народной артистки РСФСР, которой в августе 2017-го исполнится 90 лет, прошло в МХТ имени Чехова. Поддержать и порадовать Ирину Константиновну пришел не только ее сын с возлюбленной, но и внук Константин Крюков с женой Алиной.

На творческом вечере Скобцевой были и другие представители отечественного шоу-бизнеса: Олег Табаков, братья Игорь и Вадим Верники, Игорь Золотовицкий, Тата Бондарчук и другие.

После выступления перед зрителями артисты в более узком, семейном, кругу устроили афтапати.

"Уникальный вечер в МХТ с выдающейся, любимой Ириной Константиновной Скобцевой!" – подписал групповой снимок с виновницей торжества и ее знаменитыми родственниками популярный актер Игорь Верник.

Фото опубликовано Игорь Верник (@ivernik) Янв 19 2017 в 11:52 PST

Журналист Вадим Верник тоже остался в восторге от мероприятия. "Сегодня в МХТ имени Чехова прошел потрясающий вечер выдающейся актрисы Ирины Константиновны Скобцевой! Уникальная атмосфера, уникальные воспоминания. И очень тепло и сердечно – о сыне Федоре Бондарчуке. Спасибо!!!" – поблагодарил участников вечера Верник.

Фото опубликовано Вадим Верник (@vadim_vernik) Янв 19 2017 в 11:47 PST

Примечательно, что Скобцева познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Бондарчуком, когда была студенткой Школы-студии МХАТ. В 1959 году она вышла за него замуж, а затем родила детей Елену и Федора.

К слову, поговаривают, что сын Ирины Константиновны собрался под венец. Представители СМИ продолжают внимательно следить за личной жизнью Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. В частности, их интересует, когда же влюбленные официально оформят отношения. Вначале речь шла о весне 2016 года. Однако развод Федора наделал столько шума, что влюбленные решили перенести свадьбу. Теперь, как уверяют в близком окружении Андреевой и Бондарчука, пара собирается скрепить свои отношения в начале лета.