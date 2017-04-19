Ксении Собчак испортили триумф

Главный редактор L’Officiel Ксения Собчак похвасталась в Instagram, что для обложки ее модного журнала впервые снялись вместе Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Однако светской львице не дали толком попраздновать, сообщив, что бывшая жена режиссера ее опередила.

Собчак всегда искренне радуется своим успехам на журналистском поприще и никогда не упустит возможности подразнить конкурентов. Однако в этот раз триумф Ксении был немного подпорчен.

Супруга Максима Виторгана показала в Instagram обложку свежего номера L’Officiel. На ней красуется на редкость эффектная пара – актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук.

"Ловите завтра во всех киосках страны нашу очередную журналистскую победу!! Первая совместная фотосессия и первое совместное интервью Главной Пары Года– Паулина Андреева в объятиях Федора Бондарчука на новой обложке @lofficielrussia !!!" – с ликованием сообщила Собчак, добавив хештег #конкурентампривет 😉😉😉.

Однако конкуренты Ксении даже и не думали плакать. От комментаторов в своем микроблоге журналистка узнала, что она конкретно в этом моменте уже не первая, а ее обложка – вторична.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Апр 19 2017 в 2:35 PDT

"Для всех вопящих курочек, главный редактор журнала Hello Светлана Бондарчук сама выпустила номер журнала с этой парой на обложке, номер 25, июнь 2016, – напомнила одна из подписчиц аккаунта Собчак в Instagram. – Высокие люди – высокие отношения)".

Другие упрекнули Ксению в том, что она поступила не очень красиво со своей подругой Светланой Бондарчук. "Мы, конечно, много не знаем, но ситуация с душком получилась. Вы когда то писали про место для подвига, еще в жж. Когда можно красиво порассуждать про дружбу, а потом сделать такую обложку. "Мелочь, а подружке неприятно", – кинула камешек в огород Собчак другая подписчица с хорошей памятью.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 13 2017 в 9:53 PST

И, к слову, как раз в интервью для HELLO! – издания Светланы Бондачрук – Федор решил впервые откровенно высказаться о переменах в личной жизни. Популярный артист заявил, что он расстался с женой Светланой вовсе не из-за Паулины Андреевой.

"Я был свободен, когда встретил Паулину, и был свободен не месяц и не неделю, а несколько лет. И я считаю, это правильно, когда люди, в первую очередь уважающие себя, могут не лгать себе и сказать прямо, что надо быть готовым к переменам. У каждого из нас давно своя жизнь, просто мы не считали нужным это афишировать", – объяснил перемены в личной жизни Бондарчук.

В заключение актер констатировал: "То, что все изменения произошли из-за кого-то конкретно, – это не так. То. что в моей жизни совершенно независимо от всех обстоятельств появился другой человек, – да, это произошло. И то, что я сегодня счастлив, – это тоже факт".

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".