Больного Кузьмина срочно направили на обследование

О том, что музыкант Владимир Кузьмин страдает от тяжкого недуга стало известно со слов певицы Аллы Пугачовой. По ее словам, речь идет о рассеянном склерозе. Специалисты настаивают, чтобы Кузьмин как можно скорее обратился к врачу, чтобы специалист поставил ему точный диагноз.

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