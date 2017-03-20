Катя Семенова о болезни Кузьмина

Певица и композитор Екатерина Семенова прокомментировала информацию о болезни своего коллеги по цеху Владимира Кузьмина. На программе "Сегодня вечером" выяснилось, что артист страдает рассеянным склерозом.

О серьезном диагнозе публике сообщила Алла Пугачева. "Мне невероятно обидно, когда говорят, что Володя опять напился на концерте. Я знаю, что это у него очередной приступ случился", – отметила Примадонна. Присутствовавшая на передаче певица Екатерина Семенова выразила недоумение по поводу поступка Аллы Борисовны.

"Меня это очень удивило, – поделилась Семенова с корреспондентом Dni.Ru. – Но я могу сказать одно: если бы у Володи действительно был рассеянный склероз, он не сидел бы в Останкино и не пел бы свои песни. Это очень серьезное заболевание. А Алла Борисовна при всей своей гениальности – все-таки не врач. Может быть, она имела в виду что-то другое".

По словам Екатерины, Владимир – очень талантливый человек, потому, возможно, действительно временами бывает рассеянным. Однако, по ее мнению, артист ничем не болеет.

Примечательно, что сама Семенова на программе рассказала, что Кузьмин временами ведет себя несколько странно. "Мы как-то были на "Кинотавре". Мы с мужем, Мишкой, стоим у лифтов. Открывается лифт на первом этаже – за руку Вера (Сотникова. – Прим. ред.) выводит Вову. Вова видит меня, узнает и говорит: "Знаешь, я так заболел, что-то я кашляю. Сейчас в аптеку идем". И они уходят. Проходит несколько дней. Мы с мужем опять там же стоим, ждем лифт. Вера выводит Вову за руку. Вова видит меня, узнает и говорит: "И вообще никакие таблетки не помогают".