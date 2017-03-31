Валерия ошарашена тяжелой болезнью Кузьмина

Бывшего любовника Пугачевой наблюдают первоклассные специалисты. Ему хочется пожелать только терпения и сил.

О том, что Владимир Кузьмин страдает от рассеянного склероза, стало известно из программы Андрея Малахова "Сегодня вечером". Среди гостей студии была Алла Пугачева, с которой у Кузьмина в свое время был роман. Она призналась, что ей неприятно, когда Кузьмина обвиняют в чрезмерном увлечении спиртным. "Когда говорят, что Володя опять напился на концерте, мне становится обидно, – рассказала Алла. – Я-то знаю, что это у него очередной приступ случился".

"Я ошарашена этой новостью, – ахнула певица Валерия, когда ей рассказали о заболевании певца. – Впервые об этом слышу. Если будет что-то нужно, он всегда может ко мне обратиться, – заявила артистка. – Хотя я думаю, его и так наблюдают первоклассные специалисты". "Сейчас ему хочется пожелать только терпения и сил в борьбе с недугом", – заявила она в интервью "Зажигай!".

Как писали ранее Dni.Ru, при рассеянном склерозе у человека возникают не только проблемы с памятью, но и другие серьезные нарушения в работе организма. Это заболевание провоцирует плохое самочувствие, снижение физической и умственной активности и интеллекта, ухудшение зрения, усталость, проблемы с координацией и движениями.

Поклонников новость о болезни встревожила. Ведь все знают, сколь коварно это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее несколько различных отделов нервной системы. Поэтому меломаны молятся о здоровье Кузьмина и желают ему побороть недуг.