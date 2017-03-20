Россияне молятся о здоровье больного Кузьмина

Музыкант страдает от тяжелого недуга. Об этом сообщила его подруга, певица Алла Пугачева.

Роман Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина длился всего год. За это время, как говорят, Примадонна успела достать любовнику дефицитные в ту пору новые "Жигули". А как продюсер перекрасила его в блондина, сделала эдаким кучерявым слащавым мальчиком, пояснив: "Чтобы любая девушка могла взять пластинку в руки со словами "чмок-чмок, моя любовь".

После расставания Пугачева еще много лет вспоминала Кузьмина как лучшего мужчину в своей жизни, сравнивала со всеми последующими, и никто, кажется, не смог его затмить. Так что представляется логичным приглашение Аллы Борисовны на "Первый канал" в программу "Сегодня вечером", посвященную 40-летию сценической деятельности Кузьмина.

Неожиданно Пугачева решила рассказать поклонникам и гостям студии о проявлениях рассеянного склероза, которые иногда возникают у Владимира Кузьмина. "Мне невероятно обидно, когда говорят, что Володя опять напился на концерте. Я знаю, что это у него очередной приступ случился".

Это означает, что у человека возникают не только проблемы с памятью, но и другие серьезные нарушения в работе организма. Рассеянный склероз провоцирует плохое самочувствие, снижение физической и умственной активности и интеллекта, ухудшение зрения, усталость, проблемы с координацией и движениями.

Поклонников новость встревожила. Ведь все знают, сколь коварно это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее несколько различных отделов нервной системы. Поэтому меломаны молятся о здоровье Кузьмина и желают ему побороть недуг.