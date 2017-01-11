После скандала с Пугачевой Кожевникова защитила молодых артистов

Мария Кожевникова не осталась в стороне от скандала, в который оказалась втянута Алла Пугачева. Популярная актриса, звезда сериала "Универ" заявила о том, что молодых исполнителей "ограничивают".

По мнению Марии Кожевниковой, негатив у россиян по отношению к отечественному телевидению копился давно. "Я точно знаю, что существует плеяда артистов, которых приглашают выступать на новогодних программах. А молодым говорят: "Вы – неформат". У нас ограничивают молодых исполнителей. Говорят им: "Два притопа, два прихлопа", как в 2000е. Необходимо менять формат всего ТВ, а не только новогодних огоньков. У нас все как будто остановилось, откат произошел", – цитирует Марию Кожевникову "Ридус".

После того, как "Первый канал" построил свою новогоднюю передачу на Алле Пугачевой, Максиме Галкине, Филиппе Киркорове, в Сети появилась петиция, которую подписали уже более 100 тысяч человек. Она направлена на то, чтобы поменять новогодний эфир 2018 года. В частности, убрать из новогоднего эфира Пугачеву и "ее свиту".

Сама Алла Пугачева лишь посмеялась. "Ну что, злопыхатели, возбудились? Это прекрасно!!! Значит жизнь продолжается. А сила моя в любви и поддержке поклонников. Еще раз убедиться в этом настоящее счастье", – написала в Instagram Примадонна, подлив масла в огонь.

Далее на защиту Аллы встали ее коллеги и родственники, а также армия поклонников. Они даже запустили массовый флешмоб #мызапугачеву.

Однако самой Примадонне никакая защита не нужна. Недавно Алла обратилась к общественности с просьбой завершить разборки. Причем Пугачева сделала это очень своеобразно. Она опубликовала видео, на котором засняты... розовые тапочки Примадонны.

"Пожалуйста, не волнуйтесь. Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву, – попросила Алла у своих поклонников, создавших встречную петицию в поддержку артистки. – Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше! Радостно и весело".