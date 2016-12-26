Как муж изменил Кожевникову

Актриса и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова впервые заговорила о муже, бизнесмене Евгении Васильеве. Журналисты долгое время практически ничего не знали об избраннике звезды, но в этот раз она слегка приоткрыла завесу тайны над своей семейной жизнью.

"Еще на заре наших отношений Женя мне сказал: "Маш, хочу тебя предупредить: все эти фотосессии, глянцевые журналы – не мое". Он не любит быть на виду. Женя очень рациональный, и если он не видит смысла в каком-либо действии, то склонить его к этому практически невозможно", – пояснила артистка. Но в этот раз мужчина неожиданно согласился на съемку.

Кожевникова рассказала о своем избраннике. "Женя – бизнесмен, специалист в области IT-технологий. Он далек от творчества, но его мнением я очень дорожу. Могу нахваливать его очень долго, но самое главное – я его безумно люблю и впервые в жизни ощущаю себя как за каменной стеной. Причем я за ней не прячусь, а просто знаю, что она есть. И это знание дает мне свободу", – цитирует актрису Hello!

Фото опубликовано HELLO! Russia (@hello__ru) Дек 25 2016 в 9:14 PST

По словам Марии, Евгений очень заботливый, супруги часто ходят в рестораны, кино. "Муж меня этому научил, – продолжает актриса. – Я привыкла откладывать жизнь – хорошую, счастливую, ту, о которой мечтаешь, – на потом. А сейчас надо еще чуть-чуть поработать. У меня все время какой-то бег, нескончаемая длинная дистанция, где финиша все нет и нет. Женя предпочитает бег на короткие дистанции. Он умеет делать передышки. Хорошо запомнила его слова: "Маша, жизнь идет. И надо жить сегодня, а не завтра", – вспоминает Кожевникова.

Актриса не скрывает, что муж оказывает на нее сильное влияние и потихоньку меняет ее характер. "Я стала гораздо более уступчивой, хотя по характеру довольно бескомпромиссный и принципиальный человек. Будучи спортсменкой, всегда вижу цель и четко к ней иду... Женя научил меня мудрости, терпению, мягкости, которыми я раньше не обладала. Показал, что лучше быть не камнем, а водой. Так проще достичь результата – где-то уступить, промолчать", – продолжила Мария.