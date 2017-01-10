Жасмин: Без камер Пугачева ведет себя лучше

Подруга Примадонны объяснила, как артистке удалось так резко помолодеть. Оказалось, что она перестала выпивать и курить.

Певица Жасмин уже много лет дружит с Аллой Пугачевой. В 2003 году Примадонна даже была режиссером концерта Жасмин "100% любви" в еще существовавшем зале "Россия". А теперь, как сообщали Dni.Ru, ее сын будет учиться в мастерской эстрадного искусства "Рецитал" у Аллы Борисовны.

"Пока Алла Борисовна на Маргариту профессионально не смотрела, – сообщила Жасмин. – Но в ближайшее время мы пойдем на прослушивание. Там она скажет, есть ли талант у Маргариты, что нужно делать для того, чтобы его закрепить и улучшить. Я всегда хотела отдать дочь в этот центр. Однажды мне Алла Борисовна сказала, что у детей голос лучше всего становится после пяти лет, поэтому мы сделали паузу. Но совсем скоро Маргарите исполнится пять".

Рассказала Жасмин и о личной жизни Примадонны. "Все заметили, что Алла Борисовна в последнее время помолодела и похорошела. Я даже не помню, когда она вообще так роскошно выглядела. Алла Борисовна молода не только внешне, но и душой. Сейчас она ведет правильный образ жизни и своим примером вдохновляет всех друзей. Вы знаете, она нам даже делает замечания, что мы не должны выпивать и курить. Я ее порой просто не узнаю. Конечно, это все благодаря тому, что у нее потрясающая семья, рядом Максим. Они с таким большим уважением и трепетом относятся друг к другу, вы просто не представляете! А без камер ведут себя еще лучше!" – цитирует Жасмин портал Sobesednik.

