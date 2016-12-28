Певица Жасмин не хочет слышать о свадьбе сына

Старшему сыну Жасмин Михаилу 20 лет. По словам артистки, он, возможно, и готов жениться, однако она сама пока не хочет быть свекровью.

О личной жизни старшего сына, 20-летнего Михаила, певица Жасмин предпочитает не распространяться. "У него была девушка, сейчас он, по-моему, тоже с кем-то встречается", – весьма расплывчато охарактеризовала события в частной жизни наследника артистка.

О том, что ее сын может жениться, Жасмин и вовсе предпочитает не думать. "Я еще не готова быть свекровью. Может быть, он и готов жениться. Но я – нет. Не ощущаю еще себя взрослой. В душе я все та же молоденькая девушка. Предупреждаю: я буду ревнивой свекровью", – цитирует популярную исполнительницу "Собеседник".

В 2014 году сын Жасмин Михаил Семендуев крутит роман с дочкой экс-президента футбольного клуба "Спартак" Андрея Червиченко Дианой. С очаровательной старшеклассницей наследник солидного состояния своего отца и отчима в лице Илана Шора Михаил Семендуев проводил все свободное от учебы время.

Фото опубликовано Diana Chervichenko (@diana.cher) Дек 18 2016 в 2:05 PST

Сразу после уроков парочка устраивала забег по самым модным столичным кафе и ресторанам, коротая время за беседами и курением ароматных кальянов. Отношения молодых Михаила и Дианы начались с дружбы и лишь с течением времени переросли в романтическую привязанность.

Впервые журналисты обратили внимание на Семендуева и Червиченко на одной из вечеринок в Москве. Однако, как выяснили внимательные светские хроникеры, прошерстившие аккаунты Михаила и Дианы в социальных сетях, пара проводила совместный отдых и за границей на лучших мировых курортах.

Отношения молодых людей были более чем серьезные. В старшем сыне популярной поп-исполнительницы Жасмин Диана видела буквально идеал будущего супруга, о чем, не стесняясь, признавалась в социальных сетях. Однако в последнее время появилась информация о том, что Диана и Михаил завершили свои отношения.

