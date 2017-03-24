"Холостяк" Глинников в инвалидном кресле после операции

Актер, главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Илья Глинников очутился в инвалидной коляске. Недавно он получил разрыв связок в коленном суставе и перенес серьезную операцию.

На снимке, который артист опубликовал в микроблоге, он запечатлен возле здания клиники. На его левом колене – специальная шина. "Обзавелся новыми колесами. Уеду в отпуск", – иронично прокомментировал свое положение артист. К сожалению, подписчики не смогли поддержать кумира – актер закрыл комментарии на странице.

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К слову, Глинников получил травму уже давно, но не захотел прерывать съемки и продолжал работать над проектом несмотря на боль. "Я отношусь к шоу "Холостяк" как к самому суровому испытанию в своей жизни", – говорил он ранее.

Илья Глинников известен как исполнитель роли авантюриста и бабника Глеба Романенко в сериале "Интерны". Актер считает, что отношения между мужчиной и женщиной невозможны без доверия. На проекте "Холостяк" за его сердце боролись 25 девушек.

Шоу "Холостяк" на ТНТ – аналог американского проекта The Bachelor, стартовавшего в 2002 году. Главными героями разных сезонов проекта были футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Чернявский, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, певец и актер Алексей Воробьев.