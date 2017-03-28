Рябцева разрыдалась из-за Венедиктова на шоу "Холостяк"

Скандально известная журналистка Леся Рябцева разрыдалась в эфире популярного шоу "Холостяк". Девушка заплакала во время откровенной беседы с героем пятого сезона шоу Ильей Глинниковым о своем бывшем начальнике Алексее Венедиктове.

"Когда я год назад уволилась, я была в разрушенном состоянии. Я не то, что интервью не давала, я с людьми не разговаривала", – рассказала 25-летняя журналистка.

Девушка уехала в Питер и на четыре месяца закрылась в квартире. "Мне было больно и плохо, меня обманули, мной попользовались. Для моего начальника я была "новым проектом", он ломал мне психику, ему так было интересно. Я постоянно в диком реве звонила маме. Он не давал куда-то ездить, путешествовать", – пожаловалась Рябцева.

Однако слезы навернулись на глаза журналистки, после того как Глинников спросил: "Может он тебя просто ревновал?". "У нас не было отношений, это был мой начальник. Но я к нему относилась по-другому. Это было унизительно. Был момент, когда от меня отвернулись даже мои родители", - откровенно ответила Леся.

Фрагмент беседы, который готовится к выходу в эфир на ТНТ 1 апреля, опубликовал Life.ru. Напомним, шоу уже отсняли и выдают его в эфир канала ТНТ еженедельно. Участницы проекта, претендовавшие на розу, руку и сердце очередного холостяка, вернулись домой и подписали договор о неразглашении информации.

Однако что-то все-таки просочилось в Сеть. Например, репортеры выяснили, что 25-летняя журналистка, бывшая помощница главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Леся Рябцева, смогла заткнуть за пояс многих симпатичных конкуренток. Предположительно, бойкая Леся дошла до полуфинала.