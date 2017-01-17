Сломавший позвоночник Степанов прикован к больничной койке

Звезда "Обитаемого острова" Василий Степанов столкнулся с новым несчастьем. Едва начав выкарабкиваться из тяжелой депрессии, актер упал и сломал позвоночник.

Поклонники одного из самых красивых представителей отечественного кино давно уже подозревают, что Василия кто-то сглазил или проклял. Уж больно много испытаний выпало на долю 31-летнего парня.

Затяжная депрессия накрыла Степанова после успеха картины Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль, и не давала дальше развиваться. Актера бросила любимая. Прозябал он в нищете и жаловался на невостребованность в профессии.

Едва забрезжил свет в конце туннеля и Василий начал снова сниматься, как на него обрушилась новая беда. По информации светских СМИ, Степанов повредил позвоночник, упав в гололедицу. Врачи затрудняются сказать, сможет ли он когда-нибудь ходить. Артист уже месяц прикован к больничной койке.

"Несчастье произошло в середине декабря, – рассказал приятель актера. – Вася вместе с друзьями возвращался домой из гипермаркета, они покупали подарки к Новому году. На улице тогда было очень холодно, и вся слякоть заледенела. Около подъезда Вася поскользнулся, упал на спину прямо на ступеньки и встать уже не смог!"

Друзья моментально вызвали скорую помощь и накрыли пострадавшего куртками, чтобы он не замерз. Василия, пока он лежал, не трогали, так как понимали, что у него может быть поврежден опорно-двигательный аппарат. "Врачи приехали уже через 10 минут. Ну а в больнице после обследования и рентгена поставили диагноз", – приводит слова приятеля Степанова сайт Starhit.

Фото опубликовано Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 5 2016 в 12:30 PDT

Согласно заключению врачей, у актера перелом тазобедренной кости и двух позвонков. Теперь звезде "Обитаемого острова" снова придется учиться ходить. Родственники навещают Степанова каждый день. "Вася совсем не унывает., – заверил репортеров приятель. – Плюс в больнице хорошо кормят. Доктора пока не дают прогнозов, когда он снова начнет ходить. Но восстановительный курс уже утвердили – попросили купить корсет и костыли. Несмотря на боли, Вася шутит: "Зато есть время почитать сценарии!"