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Похудевший Николай Басков кричит от боли

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Тенор Николай Басков дал откровенное интервью. "Золотой голос России" рассказал о том, как ему удалось скинуть 16 килограммов, и объяснил, почему порой кричит от боли.
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Николай Басков заметно постройнел. Даже ходят слухи, будто "натуральный блондин" сделал липосакцию. Однако сам артист категорически опроверг эту информацию. "Судя по опыту моих друзей, после липосакции люди скидывают десять кило, а потом набирают 20. И липосакция ко всему прочему – страшная нагрузка на сердце и сосуды. Я никогда на это не пойду. Я сейчас набираю форму, делаю это постепенно. Нанял персонального тренера. И выяснилось: ранняя зарядка не так полезна, как говорят! Тренер мне объяснил, что занятия в спортзале наиболее эффективны в середине дня", – сообщил Басков.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

По словам артиста, даже на гастролях он регулярно посещает тренажерный зал. "Если вы будете только ограничивать себя в еде или только тренироваться, то вы не получите желаемого результата. Для хорошей формы необходим комплексный подход. Тренер следит за моим питанием, делает мне профессиональный массаж. Во время похудения важно следить, чтобы кожа была в тонусе, не обвисала", – объяснил Николай.

Также Баскову делают весьма интенсивные массажи. "Я порой кричу от боли. Такие синячищи остаются! Конечно же, я могу психануть. Тут важна правильная мотивация. В минуты слабости тренер показывает фотографии мои с определенных ракурсов: какой я был и каким становлюсь", – цитирует Николая Баскова сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что певец, несмотря на правильное питание и регулярные физические нагрузки, позволяет себе "срывы" – от мороженого и темного шоколада "золотой голос России" отказаться не в силах. "Если съедаю пломбир, то не ругаю себя. Понимаю, что, если во всем себе отказывать, придется потом бороться с депрессией. Не ругайте себя: "Ой, я сожрал шоколадку! Какое же я безвольное существо!" Научитесь себя ценить и хвалить. Если меняете режим питания, не забывайте про чистую воду без газа", – посоветовал певец.

Кстати, сам артист выпивает примерно четыре литра воды в день. Однако Басков оговорился: "Ориентируйтесь обязательно на мнение врача. Ведь не всем можно пить столько воды. У кого-то почки не позволяют. Сок, суп, чай, кофе – ничего из перечисленного чистую воду не может заменить".

Автор: Наталья Аряева12 апреля 2017, 11:51
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