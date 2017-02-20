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Басков успокоил режиссера необычным способом

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Режиссер Лина Арифулина рассказала об обратной стороне российского шоу-бизнеса. По признанию режиссера, Николай Басков "потрясающий человек", а Сергей Лазарев – "совершенно очаровательный".
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Директор и режиссер первых пяти сезонов проекта "Фабрика звезд" и шоу "СТС зажигает суперзвезду", продюсер концертов и мюзиклов Лина Арифулина дала откровенное интервью. Как это свойственно для многих людей, связавших жизнь с музыкой, вне работы она предпочитает тишину. При этом Арифулина искренне недоумевает, как она, человек с абсолютным слухом и консерваторским образованием, может работать с представителями российского шоу-бизнеса.

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"Когда я начинаю слушать Баскова, люди, наверное, думают: "Ей это так не приятно". Но это моя работа, к артистам я отношусь прежде всего с человеческой стороны. Какой он вокалист или артист – это спорная вещь, мне важен характер", – отметила Арифулина.

Режиссер призналась, что она очень хорошо относится к "золотому голосу России". "Я люблю Колю Баскова – это потрясающий человек, такой тонкий… Мы снимали семь дней концертное шоу в Останкино и маникюрчик мой уже превращался в непонятно что, сжимаю кулаки чтобы не было видно ногтей, объясняю из последних сил: "Коля, мне нужно так, так и так", он все понял и через пять минут мне притаскивают коробочку — там семь лаков, ацетон и записочка "Линочка, пожалуйста, будь счастлива. Все будет хорошо". Эти человеческие вещи очень важны", – цитирует Лину Арифулину "Реальное время".

Лина Арифулина. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov

Под приятным впечатлением она осталась и от работы с Сергеем Лазаревым. "Сережа Лазарев совершенно очаровательный человек, богатый духовно, одаренный, аристократичный… Человек который потерял свою расческу и поднимает всех помрежей и начинает искать ее – для меня это страшно, мне кажется артист должен оставаться человеком качественным, адекватным, классным. Вот тогда можно все что угодно придумывать и делать", – констатировала режиссер.

Отметим, что помимо постановок шоу Арифулина обучает детей эстрадному мастерству. "Я не люблю классическое образование. Когда мне предлагают посидеть в жюри или посмотреть выпускные классы в ГИТИСе, я всегда говорю: "А сколько он у вас учится?", – "Третий год, Лина". Господи, за три года он был бы супер-пупер, а он еле ковыляет на сцене! На сегодня профессия артист – это не профессия, полученная в вузе. Нужна божья искра и учитель, который раскроет талант. Почему многие актеры хотят ко мне попасть – потому, что я делаю это очень эффективно и быстро", – похвалилась Лина Арифулина.

Автор: Наталья Аряева20 февраля 2017, 10:41
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