Родители лишились жилья из-за Баскова

По настоянию матери артист не пел целый год. Но теперь то время он вспоминает с улыбкой.

Николай Басков стал специальным гостем на презентации первого в истории классической музыки клипа на композицию Adagio в исполнении 10-летнего тенора Николая Рыбина. После того, как отшумели аплодисменты, Dni.Ru расспросили Николая, каким он был в возрасте своего юного тезки.

"В десять лет я уже занимался в детском музыкальном театре Александра Федорова, играл роли и даже был в Швейцарии и Франции на первых своих гастролях, пел третьего мальчика в опере Моцарта "Волшебная флейта", – рассказал "золотой голос России". – У меня был альтино, но лет в 13 мама моя настояла, что я не должен петь. И я год молчал, пока не произошла ломка голоса".

Ради того, чтобы мальчик занимался музыкой, его родителям пришлось многим пожертвовать. "Они были вынуждены сдать квартиру и продать дачу, чтобы оплатить мое обучение, – признался Николай. – У меня были педагоги по вокалу, я учился в детском театре – мама и папа делали все возможные финансовые вложения в меня, для того, чтобы я формировался как творческая личность. Потом все сторицей, конечно, окупилось".

Сегодня, если верить данным концертных промоутров, Николай Басков – один из самых высокооплачиваемых артистов нашей эстрады. Как говорят, за каждый концерт он получает около 80 тысяч евро. Выступления на частных мероприятиях – а их у Баскова всегда было много, поскольку его любят за экспромт и драйв, – стоят дороже.