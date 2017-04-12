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Шоу-бизнес

Связь Бузовой и Трампа шокировала сенатора

Дональд Трамп и Ольга Бузова. Фото: dni.ru
Связь Ольги Бузовой и Дональда Трампа шокировала сенатора США. Член Комитета разведки в Сенате США Адам Шиф был в шоке от услышанной информации.
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Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов продолжают разыгрывать известных личностей. На сей раз Вован и Лексус позвонили старшему демократу в Комитете разведки Сената США Адаму Шифу. Пранкеры изображали председателя Верховной рады Андрея Парубия. Вован и Лексус сообщили, что якобы звезды российского шоу-бизнеса Ольга Бузова, Ксения Собчак и Аркадий Укупник собрали компромат на американского президента Дональда Трампа.

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Вован и Лексус рассказали ошеломленному сенатору, что будто бы Ольга Бузова встретилась с будущим лидером США после конкурса "Мисс Вселенная – 2013". Тогда звезда "Дома-2" сделала провокационные снимки Трампа, после чего отправила их своей подруге Ксении Собчак. А также пранкеры сообщили, будто вышли на российского разведчика, работавшего под прикрытием в США.

"Мы знаем, кто был посредником между Трампом и Россией, кто общался с его экс-советником Флинном. Это был певец. Известный российский певец Аркадий Укупник. Он встречался с Флинном на Брайтон-Бич в Бруклине в специальном русском кафе "Ланжерон". Они обсуждали много вещей", – цитирует пранкеров Life.ru. Якобы на той встрече Укупник пообещал, что компромат никогда не увидит свет, если Трамп снимет российские санкции.

А еще Вован и Лексус заверили Шифа, будто украинская разведка может передать Америке всю имеющуюся информацию, в том числе записи телефонных разговоров Собчак и Бузовой. Шиф заверил, что американская стороны готова к самому тесному сотрудничеству. "Мы с удовольствием готовы взять копии этих записей. Так что мы будем работать совместно с ФБР, чтобы заполучить эти копии. Мы можем связаться с вашим персоналом, чтобы назначить передачу копий всех материалов", – заявил пранкерам сенатор Шиф.

Позднее Аркадий Укупник прокомментировал розыгрыш пранкеров. Музыкант посмеялся: "Круто! Поздравляю. Маразм крепчает, все нормально. Американцы вообще доверчивые ребята".

Автор: Наталья Аряева12 апреля 2017, 10:38
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