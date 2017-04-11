Ольга Бузова подкачала с третьей песней

Ольга Бузова презентовала новую песню. Однако популярная телеведущая получила множество негативных отзывов от фанатов.

Ольга Бузова записала песню "Люди не верили" и уже снимает клип на одноименную композицию. Однако то, что услышали и увидели многочисленные поклонники, их разочаровало. В частности, фанаты выразили мнение, что предыдущие хиты новоиспеченной певицы были куда "сильнее".

"Однообразно....", "Мне одной кажется что это не ее голос ?", "Шлак😵", "кривляется,язык вываливается,какие-то пасы руками делает", "чтобы петь люди жизнь отдают, а она за месяц стада певицей, у которой голоса нету и поёт постоянно под фанеру, причём на этой песни вообще не ее голос", "Ужас", "Фууу", "Песня по сравнению с теми двумя Оля как по мне вообще не о чем...", "Эта песня хуже тех двух. Хватит уже эксперементировать, 3-я попытка так же неудачная", – выразили свое мнение подписчики.

Стоит ли говорить, что и внешность Ольги не внесла оптимизма в сердца ее поклонников. Они раскритиковали губы телеведущей, а также ее наряд, который, по их мнению, "один в один" повторяет наряд всемирно известной певицы Дженнифер Лопес – белое платье с огромной. как купол, юбкой, на который сверху проецировались разные картины.

Сегодня я презентовала песню #людиневерили в iTunes �� Благодаря вашей поддержке она на первом месте ����❤️ А вечером в 23.00 премьера на родном канале ТнТ �� Надеюсь вам понравится мой номер ����#ольгабузова#людиневерили#new#премьера#тнт#дом2#научитьсялюбить Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 10 2017 в 8:22 PDT

Впрочем, сама Ольга не унывает из-за критических комментариев в свой адрес. Так, Бузова готовится презентовать свое новое творение во время эфира "Дом-2". "Сегодня я презентовала песню #людиневерили в iTunes 🎤 Благодаря вашей поддержке она на первом месте 😌🤗❤️ А вечером в 23.00 премьера на родном канале ТнТ 🕊 Надеюсь вам понравится мой номер 🙏🏻" – обратилась к фанатам Бузова.

Напомним, с тех пор, как ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" оформила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, Ольга Бузова с головой окунулась в творчество. Телебрюнетка выпустила песни "Под звуки поцелуев" и "Привыкаю". Обе композиции заняли верхние строчки в чарте iTunes. При этом на радио ее творения, как не раз утверждала сама Бузова, не "крутят".