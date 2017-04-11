Максим Галкин едва не разорвал Анну Ардову

Анна Ардова высказалась о своем участии в телепроекте "Точь-в-точь". По признанию актрисы, ее "едва не разорвало" от Максима Галкина.

Анна Ардова редко дает интервью и еще реже посещает различные светские мероприятия. Тем не менее, недавно популярная актриса, звезда ситкома "Одна за всех" приняла приглашение стать судьей на шоу "Точь-в-точь". "Говорят, что это был последний сезон! Пока не знаю, как на это реагировать", – отметила актриса.

Ардова прекрасно понимала участников шоу, насколько тяжело им было выступать и быть оцененными жюри, поскольку сама выступала в том же качестве на другом телепроекте. "Когда первый раз оценивала артистов в шоу "Точь-в-точь", была строга, а потом сказала: "Ребят, вы меня простите, но теперь я понимаю, насколько это страшно – выступать!" На репетиции ты выкладываешься на 100%, а на съемке показываешь только четверть своих возможностей", – сообщила Ардова.

Среди участников шоу Анна выделила Максима Галкина. "Когда увидела его впервые, меня едва не разорвало. Я просто ревела от смеха. Мне в перерыве даже были вынуждены стереть всю косметику и заново намазать. Потому что от слез весь мой макияж стерся. Могу сказать одно: мы оценивали всех артистов честно. Нам никто ничего не говорил: мы выходили, садились за стол и ставили оценки такие, какие сами считали нужными", – цитирует Анну Ардову "Собеседник".

К слову, также без всяких подтасовок актриса поступила в театральный вуз, хотя она родом из артистической семьи. Впрочем, Анне это удалось лишь с пятой попытки. "Очень благодарна своей семье, что меня никто не тянул. Я всего добилась сама. Знаете, как человек совестливый, потом себя загнобила бы, если бы за меня кто-то попросил, например, в институте. Ведь я бы понимала, что занимаю место талантливого человека. К счастью, ничего подобного не испытываю, потому что знаю: все сделала сама", – заключила актриса.