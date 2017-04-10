Галкин в плавках восхитил подтянутым телом

Максим Галкин поделился в Instagram видео, из-за которого многие поклонницы шоумена позавидовали Алле Пугачевой. Популярный телеведущий позирует в плавках, демонстрируя подтянутое тело.

Максим показал летний ролик, намекая тем самым, что время отпусков близко. Уже совсем скоро трудяги массово потянутся на южные курорты, чтобы насладиться отдыхом и наесться до отвала по системе "все включено".

На видео запечатлено, как Максим, имеющий фигуру не хуже, чем у спасателей Малибу, катается на скутере, красиво стоит на катере и купается на фоне яхт под приятнейшую для ушей композицию Аллы Пугачевой "Сирена". Восхищенные комментаторы отметили, что у телеведущего загорелое и подтянутое тело. А некоторые честно признались, что завидуют Примадонне, потому что ее муж – настоящий красавец.

"Лето, где ты? #лето", – кратко подписал видео Галкин, а поклонницы принялись заваливать его комплиментами. "Супер", "Ух фигура", "Ну ты крутыш 😂✌🏼👍🏼💪🏼", "Ну все сейчас девки все с ума сойдут!", "Любовь не видит недостатков😄! Вот я не фанатка а мне кажется что красивый молодой мужчина и не надо ему ничего подтягивать!", "Максим Александрович роскошный мужчина.И настоящий король.И рыцарь своей Королевы!", "В какой вы прекрасной форме! Просто красаУчеГ, так держать!!!", "Макс, конечно, красавчик, ну а как умен! АБ повезло!💖", "Максим в плавках..такой красавец)", – оценили на высший балл внешний вид шоумена подписчицы.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 10 2017 в 2:33 PDT

Другие принялись хвалить нетленку Пугачевой. "Песня классная!", "Песня в исполнении Аллы Борисовны супер!", "Моя любимая песня!!!!", "Песню напомнили!!!!! Классс!" – виртуально поаплодировали Примадонне за виртуозное исполнение "Сирены" комментаторы.

К слову, на днях Галкин пролил свет на необычную диету своей похудевшей жены. "Алла некоторое время сидела на угольной диете, – рассказал Dni.Ru Максим. – Ее давняя подруга, режиссер Галина Волчек, все удивлялась: "Алла, неужели ты на самом деле уголь ела?" А Алла ей в шутку: "Ага, куски антрацита заглатывала!" Судя по спортивному телосложению, Максим тоже ограничивает себя в еде и активно занимается спортом.