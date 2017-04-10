Галкин обнародовал странную диету Пугачевой

Похудевшей певице завидуют знаменитые подруги. Однако диетологи просят быть осторожнее.

"И вызывает жгучий интерес мой часто изменяющийся вес", – пела о себе Алла Пугачева. Поклонники часто задаются вопросом, как певице удалось в 67 лет обрести такую фигуру, что и молодые позавидуют. Примадонна распрощалась с бесформенными балахонами и теперь позволяет себе смелые наряды, в том числе шорты и короткие юбки.

"Алла некоторое время сидела на угольной диете, – рассказал Dni.Ru муж артистки, юморист Максим Галкин. – Ее давняя подруга, режиссер Галина Волчек, все удивлялась: "Алла, неужели ты на самом деле уголь ела?" А Алла ей в шутку: "Ага, куски антрацита заглатывала!"

По словам специалистов, такая диета действительно существует. Она предполагает, что каждое утро на протяжении месяца человек выпивает по две таблетки активированного угля, запивая их стаканом теплой воды. А днем съедает не менее 300 граммов некрахмалистых овощей в свежем или запеченном виде и 150 граммов обезжиренного или маложирного творога. Так можно худеть на один килограмм в неделю.

Однако у этого метода есть ряд противопоказаний, предупреждают диетологи. Прибегать к нему можно изредка, ведь вместе со шлаками уголь выводит из организма и полезные вещества.

