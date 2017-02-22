Галкин раскрыл двуличие Собчак

Юморист высказался о сути светской львицы. Она, к счастью, не обиделась.

Пресс-завтрак по случаю премии МУЗ-ТВ шел по накатанной: гендиректор канала Арман Давлетяров рассказал об особенностях предстоящей юбилейной церемонии, Ксения Собчак сыпала остротами, Максим Галкин пародировал известных людей и импровизировал, Нюша больше молчала. Но все изменилось, когда в банкетный зал вошел опоздавший рэпер Тимати. Появился он в сопровождении двух шкафоподобных охранников.

Певец хотел занять свое место, не привлекая к себе внимания, – протянул руку только Давлетярову да Галкину. Но Собчак заметила это и не преминула упрекнуть певца, что он с ней не поздоровался. Якобы нарочно.

"Сразу видно, что Тимати часто бывает с концертами на Кавказе, – начала она свою отповедь. – Ведь я женщина, а там не принято замечать женщину, вот эти все кавказские дела. Но я знаю, почему он так себя повел, наверное, просто не хочет давать мне скидку на свои вкуснейшие бургеры".

Максим Галкин не остался в стороне и пояснил слова светской львицы: "Вот в этом вся Ксения Собчак. Сначала ******, а потом сказала, что так за бургеры хвалила. Родила Ксения или нет, ей в любом состоянии красноречия не занимать. Если ты думаешь, что ушат с помоями от Ксюши тебя миновал, то ошибаешься – он пока просто не долетел".