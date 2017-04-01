Вместо Самойловой на "Евровидение" послали Шурыгину

Россию допустили до участия в конкурсе в Киеве после замены участника. Диана обещает "всех порвать".

История с недопуском нашей страны на конкурс песни "Евровидение" наконец-то благополучно завершилась. Юлии Самойловой, которая должна была ехать изначально, запретили въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский Вещательный Союз предложил ей поучаствовать дистанционно – спеть в Москве и появиться на телеэкранах Старого Света при помощи телемоста. Но Россия эту идею отвергла и в итоге уступила требованиям Украины поменять участника.

Теперь вместо нее на сцену Киевского международного выставочного центра в мае выйдет скандально известная Диана Шурыгина. На Первом канале, который в этом году готовит участника и транслирует конкурс, решили, что это будет оригинальный ход. Тем более, Шурыгина никогда не была на Крымском полуострове.

Отсутствие вокальных данных и незнание нотной грамоты никого не смущает. Мол, главное – харизма. А ей Шурыгиной не занимать. После того, как ее дважды изнасиловали, она стала настоящей звездой в России. Пять эфиров в прайм-тайм на федеральном канале, предложения о съемках, рекламные контракты – Диана ради этого бросила учебу в Ульяновске, переехала в столицу. Теперь скандально известная героиня станет еще и певицей, последовав примеру той же Ольге Бузовой.

О песне и номере Дианы известно мало. Говорят, что хит написала интернациональная команда, которая обеспечила победу нескольким странам в прошлые году. Диана выйдет на сцену в платье невесты и будет трогательно петь о невинной любви, которая зажгла сердце юной девушки-монашки. Вокруг нее будут кружить ангелы. Шурыгина, как говорят, пообещала, "всех порвать". А в случае своей победы восстановить девственность и найти хорошего мужа.

Жаль лишь, что все вышесказанное нереально, поскольку сегодня 1 апреля и верить даже новостям нельзя. Это розыгрыш!