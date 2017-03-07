Кушанашвили: Литвинова с жизнью вразнотык

Скандально известный журналист Отар Кушанашвили высказался об антигерое последних дней – актрисе Ренате Литвиновой. С тех пор как манерная блондинка села в жюри проекта "Минута славы", телезрители не устают выражать неодобрение.

Мишенью для критики и оскорблений Рената стала после двух эпизодов шоу. Сначала она раскритиковала выступление восьмилетней Виктории Стариковой с песней Земфиры "Жить в твоей голове". Из-за резких слов экспертов девочка расплакалась, а Литвинову некоторые зрители выставили чуть ли не монстром.

Позже актриса прошлась по другому конкурсанту - танцору-инвалиду Евгению Смирнову, у которого нет одной ноги. Артистка назвала его "ампутантом", обвинила в эксплуатации этой деликатной темы и посоветовала "пристегнуть" вторую конечность. Эти слова покоробили россиян. Комментаторы в Сети распяли актрису за возмутительное, на их взгляд, поведение. Против Литвиновой и ее не менее строгого коллеги Владимира Познера высказался продюсер Максим Фадеев.

Затем в удовольствии "пнуть Ренату" не смог отказать себе Отар Кушанашвили. Он посвятил ей разгромное сообщение в своем микроблоге.

"Функция тех, кого ангажируют заседать в жюри, – быть моральным авторитетом, в данном случае не столько даже профессиональным. Но какой, к чертям собачьим, моральный авторитет Литвинова?! – изумился в Instagram Кушанашвили. – У нее баснословное умение быть с жизнью вразнобой и вразнотык, она колоритна, как бурановская бабушка, ее пригласили чудить, она и рада стараться".

Отар считает, что в качестве судьи Рената провалилась. "Если она нормальный член жюри, то я – реинкарнация Арно Бабаджаняна (советский армянский композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР. Лауреат Сталинской премии третьей степени. – Прим. ред.). Ее снобизм и апломб, ее мефистофелевское обаяние совершенно неуместны там, где надо уметь подбирать слова, чтобы не ранить людей, не говоря уже о детях", – считает острослов.

Отар смотрел возмутившие народ кадры из "Минуты славы". "Я видел кое-какие фрагменты пресловутого судейства. Она и иже ведут себя, как оракулы, как демиурги, на поверку являясь химически чистым быдлом, похожие на брешущих бобиков. Но если взять ее фильмы – это же такой псевдоэстетский, хтонический, гомерический, кромешный ужас, что странно, что ей вверили судьбы людей", – не щадит Литвинову Кушанашвили.