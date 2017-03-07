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Мать Шурыгиной разрыдалась на "Пусть говорят"

Диана Шурыгина. Фото: кадр программы "Пусть говорят"
Мать студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной Наталья расплакалась на программе "Пусть говорят". Сегодня, 7 марта, в Сеть попал пятый выпуск передачи с участием скандально известной девушки.
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Наталья рассказала, что семье пришлось покинуть родной город. "Мы уехали из Ульяновска. Уже где-то недели две-три назад. Жить стало невозможно, – призналась она. – Все знают, что было. Я бы хотела, во-первых, поблагодарить тех людей, которые поддерживают нашу семью. Благодаря нашей группе поддержки мы выжили, выплыли. В принципе, они знают правду. То, как видят другие, для нас неважно. Потому что люди умеют думать. Надо думать уметь своей головой".

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Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

Зрители очень эмоционально отреагировали на ее слова. Поднялся крик, сама Диана вступила в перепалку с блогерами. Одна из участниц напомнила девушке, что та ведет себя некрасиво – кричит, ругается матом, бросается на зрителей. Впрочем, в этом выпуске и Диана, и ее мама были достаточно спокойными, естественно, пытались отстоять свою точку зрения, но не очень активно.

Мама Дианы Шурыгиной. Фото: Первый канал

На экране продемонстрировали видео, снятое в ульяновской квартире Шурыгиных. Мама показала съемочной группе программы детские фотографии Дианы. "Конечно, она тот же ребенок, какой была раньше. Дите-дите. Но она всегда красивая была. Всегда бесила людей. А вот это, кстати, первые каблуки я ей купила", – рассказала Наталья.

В этот момент и Наталья, и сама Диана начали всхлипывать. "Дело, конечно же, не в коротких юбках, – высказалась Диана с экрана. – Да я не так часто их, если честно, и носила. Летом – шорты. И я не вижу в этом ничего такого, я даже не стала какие-то фотографии убирать из интернета, которые все гнобили... Родители никогда мне ни в чем не отказывали, принимали всех моих кошек и котят, которых я таскала домой".

Ведущий передачи Андрей Малахов галантно предложил платок плачущей Диане. "У тебя есть шанс, имея такую популярность, шанс помочь девочкам, которые не могут сказать. Может быть, сейчас миссия у тебя такая – помочь тем, кто слаб, тем, кто молчит", – торжественно заключил шоумен.

Автор: Любовь Порываева7 марта 2017, 14:57
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Как живет Диана Шурыгина

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