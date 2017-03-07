Мать Шурыгиной разрыдалась на "Пусть говорят"

Мать студентки из Ульяновска Дианы Шурыгиной Наталья расплакалась на программе "Пусть говорят". Сегодня, 7 марта, в Сеть попал пятый выпуск передачи с участием скандально известной девушки.

Наталья рассказала, что семье пришлось покинуть родной город. "Мы уехали из Ульяновска. Уже где-то недели две-три назад. Жить стало невозможно, – призналась она. – Все знают, что было. Я бы хотела, во-первых, поблагодарить тех людей, которые поддерживают нашу семью. Благодаря нашей группе поддержки мы выжили, выплыли. В принципе, они знают правду. То, как видят другие, для нас неважно. Потому что люди умеют думать. Надо думать уметь своей головой".

Зрители очень эмоционально отреагировали на ее слова. Поднялся крик, сама Диана вступила в перепалку с блогерами. Одна из участниц напомнила девушке, что та ведет себя некрасиво – кричит, ругается матом, бросается на зрителей. Впрочем, в этом выпуске и Диана, и ее мама были достаточно спокойными, естественно, пытались отстоять свою точку зрения, но не очень активно.

На экране продемонстрировали видео, снятое в ульяновской квартире Шурыгиных. Мама показала съемочной группе программы детские фотографии Дианы. "Конечно, она тот же ребенок, какой была раньше. Дите-дите. Но она всегда красивая была. Всегда бесила людей. А вот это, кстати, первые каблуки я ей купила", – рассказала Наталья.

В этот момент и Наталья, и сама Диана начали всхлипывать. "Дело, конечно же, не в коротких юбках, – высказалась Диана с экрана. – Да я не так часто их, если честно, и носила. Летом – шорты. И я не вижу в этом ничего такого, я даже не стала какие-то фотографии убирать из интернета, которые все гнобили... Родители никогда мне ни в чем не отказывали, принимали всех моих кошек и котят, которых я таскала домой".

Ведущий передачи Андрей Малахов галантно предложил платок плачущей Диане. "У тебя есть шанс, имея такую популярность, шанс помочь девочкам, которые не могут сказать. Может быть, сейчас миссия у тебя такая – помочь тем, кто слаб, тем, кто молчит", – торжественно заключил шоумен.