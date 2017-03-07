Бари Алибасов высмеял шоу-бизнес и "Евровидение"

Популярный продюсер поставил диагноз современной эстраде. Интересных артистов он сегодня не видит.

Бари Алибасов занимается эстрадой уже более полувека. На протяжении двух десятков лет гремел его ансамбль "Интеграл". А в 1989-м он придумал группу "На-На", бившую все рекорды по популярности. О коллективе был снят 21 фильм-концерт – больше ни один исполнитель не может подобным похвастаться.

Но сегодня, по мнению Бари, такие прорывы невозможны. "Дело в том, что прежде на сцене были имена, артисты, а сегодня – сплошь "проекты", продюсерские одноразовые проекты, – поделился своим возмущением Алибасов с корреспондентом Dni.Ru на церемонии вручения премии "Звуковая дорожка МК". – Когда та же "На-На" с концертами проехала по всей России, массовое увлечение россиян группой было названо "нананизацией страны". Какой сегодня исполнитель может это повторить?"

Образно ответил Алибасов и на вопрос об отношении к конкурсу "Евровидение", вокруг которого сегодня ломаются копья. "Что это такое – "Евровидение"? Ресторан? – рассмеялся продюсер. – Ресторан в Киеве? Не знаю. Я вообще по ресторанам не хожу, потому что сам дома хорошо готовлю. В крайней случае, можно залить китайскую лапшу кипятком и пообедать. Зачем для этого куда-то ехать, да еще и интриговать, кому именно надо отправляться в Киев?!"

Межтем большинство россиян поддерживают идею бойкотировать Евровидение. Об этом свидетельствуют данные опроса "Рамблер/новости", в котором приняли участие около 10 тысяч человек. Так, 69% заявили, что считают бойкот Евровидения правильным решение. 15% считают, что конкурс песенный, а не политический, поэтому России следует отправить исполнителя в Киев. 16% респондентов ответили, что им вес равно на бойкот конкурса – их мнение по этому вопросу нейтрально.

Напомним, имя российского участника главного смотра европейской песни этого года до сих пор не известно. По правилам, его надо назвать до 11 марта. Ранее, как писали Dni.Ru, Александр Панайотов опроверг слухи о своем участии в конкурсе. А многие деятели искусства и вовсе предложили его бойкотировать.