Филипп Киркоров объявил бойкот

Артист разочаровался в главном песенном конкурсе Старого света. Поэтому решил не только не участвовать в нем, но и не смотреть.

До старта 62-го "Евровидения" осталось меньше трех месяцев. Организаторы полагают, что в этом году на сцену выйдут представители 43 стран. Правда, для начала хорошо бы убедиться, что конкурс все-таки состоится. В День всех влюбленных началась продажа билетов на два полуфинала и финал. Однако скандалы и неразбериха, связанные с проведением смотра в Киеве, могут сказаться на "Евровидении" не лучшим образом.

Участник, который будет представлять России, пока не выбран. Его имя станет известно в конце февраля. Среди возможных претендентов СМИ называют Настасью Самбурскую, Александра Панайотова, иеромонаха Фотия, Ольгу Бузову, Наргиз Закирову и даже Сергея Шнурова.

А вот у Филиппа Киркорова, который в разные годы выступал и как участник, и как советник, и как автор песен, и как продюсер, отношение к мероприятию неоднозначное. "Я бы пропустил этот год по ряду причин, – заявил артист. – Просто разочарован этим конкурсом после прошлогодних интриг, когда страны голосуют законным евро, а кучка членов жюри, которые сводят счеты с неугодной и неудобной страной, тем самым наказывая нас, это настолько некрасиво... Мне всегда казалось, что "Евровидение" – конкурс песни, а не политики. И в прошлом году я первый раз для себя, когда все кругом говорили, что это политический конкурс, наконец-таки в этом лично убедился, хотя до последнего в своей жизни верил в чудеса и сказки, в честность и порядочность".

"Я не оспариваю победу Украины, Джамалы. Действительно Европа голосовала и за Сергея Лазарева, и за Джамалу. Но так откровенно врать, некрасиво себя вести в стране, где голосует народ и ставит 12 баллов России, а жюри в этой же стране ставит ноль баллов, причем это делается в наших постсоветских странах, это настолько непорядочно, что я просто не хочу с этим конкурсом больше ничего иметь общего. У меня есть свои причины даже не смотреть конкурс в этом году", – цитирует артиста газета "Мир новостей".