Стас Пьеха рассказал о болезни двухлетнего сына

Стас Пьеха дал большое интервью. в котором рассказал о личной жизни. Популярный певец поведал о двухлетнем сыне и о потенциальной возлюбленной.

В 2014 году Стас Пьеха стал отцом. Модель и диджей Наталья Горчакова подарила популярному певцу сына Петра. Пьеха не скрывает. что нечасто видится с малышом. "Вот он сейчас болеет, и, наверное, через пару дней его можно будет навестить. Еще они с мамой много путешествуют. Вот были в Испании, в Питере, в Белоруссии. Сейчас, слава богу, в Москве. Конечно, нужно чаще видеться. Безусловно, я делаю все, что требуется государством и семьей в плане содержания ребенка. Но, конечно, это не заменит общения с отцом. Я это понимаю, стараюсь всегда заезжать к нему между гастролями. Петя уже говорит, правда, я пока не всегда понимаю его язык. Он очень любознательный и подвижный", – рассказал Стас.

По словам певца, Петя очень любит музыку. Он даже раскачивается в разные стороны, словно пританцовывает, и включает мимику. "Но в этом возрасте – а ему нет еще трех – говорить о каких-то дарованиях рано. Мне кажется, что это будет яснее чуть позже. А сейчас он всем занимается понемногу. Идет в детский сад, где их будут обучать языкам, логике, конструированию и так далее", – цитирует артиста Woman Hit.

В настоящее время Стас Пьеха завидный холостяк. По признанию певца, у него нет определенного образа, какой должна быть потенциальная избранница. "Конечно, есть какие-то моменты вроде того, чтобы она ухаживала за собой, была хороша собой… Но, наверное, каждый так скажет. Интеллектуальный базис бесспорно важен. Необязательно доктор наук – боже упаси! Но самое важное – это единство взглядов, энергия и желание развиваться", – сообщил Стас.

А еще для Пьехи важна честность в отношениях с девушкой. "Манипуляций не потерплю. Честность очень важна. Я аккуратен в том, что говорю и как это делаю, ведь каждому человеку хочется слышать что-то приятное. Да и, признаться, сам критиков терпеть не могу. Их хватает вокруг, в том числе и в виртуальном пространстве, а в отношениях с девушкой мне еще один критик не нужен", – резюмировал Стас Пьеха.