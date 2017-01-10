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Бывшую жену Пьехи высмеяли за хэштег #сказочноеБали
Первыми двусмысленность хэштега отметили подписчики девушки, разместившей на своей странице в соцсети фотографию с острова Бали. Фото Горчакова сопроводила подписью, в которое название острова написано с маленькой буквы.
За один день фото модели уже успели оценить более четырех тысяч "лайков", оно собрало несколько сотен комментариев, в которых пользователи пытаются объяснить Горчаковой, насколько неоднозначно звучит фраза. Одни делают это деликатно и ненавязчиво, а другие довольно язвительно и саркастически.
Сама экс-супруга Стаса Пьехи отнеслась к резонансу, вызванному ее публикацией, с юмором. Она признала, что хэштег получился "мощным" и выразила радость тем, что он порадовал людей.
"Instagram для меня не просто страничка с фотографиями, это возможность делиться мыслями, интересными местами и новыми открытиями с моими друзьями (в первую очередь) и подписчиками. Хэштегом очень довольна. Что уж тут говорить, свое дело он делает", — цитирует Горчакову телеканал "360". А негативные комментарии подписчиков девушка просто игнорирует. Она подчеркнула, что и дальше собирается "продолжать делиться с людьми своими эмоциями и дарить добро".
А как вы бы прочитали это хештег? ��#сказочноебали pic.twitter.com/Z0L57Jdbmv— Костя Павлов (@kostya_zzz) 10 января 2017 г.
Некоторые пользователи посчитали, что таким образом Горчакова решила привлечь к себе внимание и увеличить количество подписчиков. "Хэштег зачетный. Девушка, вы с ним стали популярны на просторах интернета", – прокомментировал фотографию Горчаковой один из пользователей Сети.
#сказочноебали до сегодняшнего дня думал что ее на самом деле сказочно... оказалось Бали— Резидент (@Nashenskiy) 10 января 2017 г.
Между прочим, модель не единственная, кто использовал этот хэштег. В Instagram можно фотографии, на которых девушки добавляют хэштег #сказочноеБали, используя в названии острова маленькую букву "б".
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