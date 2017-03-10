Рудковская подняла руку на мужа

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская поделилась с ведущей передачи "Секрет на миллион" Лерой Кудрявцевой неожиданными откровениями. Бизнесвумен призналась, что поднимала руку на бывшего мужа, предпринимателя Виктора Батурина.

Очередной гостьей остросюжетного шоу Кудрявцевой, на котором знаменитости шокируют публику подробностями из своей личной жизни, стала Рудковская. Она без утайки рассказала Лере о проблемах, из-за которых разрушился ее брак с Виктором Батуриным.

Мало кто знает или помнит о том, что Евгений Плющенко является третьим по счету благоверным Яны. По информации из открытых источников, первым фактическим мужем продюсера Димы Билана был бизнесмен Евгений Мухин. Длинноногая блондинка переехала с ним из Барнаула в Сочи.

Именно в этом солнечном городе Рудковская познакомилась на футбольном матче в VIP-ложе со своим вторым избранником – миллиардером Виктором Батуриным. Они поженились 5 октября 2001 года и развелись 29 апреля 2008 года. От этого брака у Яны остались сыновья Андрей и Николай.

После затяжных разборок с Батуриным 25 декабря 2011 года Рудковская публично признала, что старший отпрыск бизнесмена является приемным. Мать Андрея – вторая жена Виктора Юлия Салтовец, однако Яна к нему относится как к родному.

Во время тяжелой размолвки с предпринимателем продюсера Димы Билана поддерживал фигурист Евгений Плющенко. 12 сентября 2009 года они закатили роскошную свадьбу. 6 января 2013 года у влюбленных родился сын Александр, которого многие фанаты пары знают под прозвищем Гном Гномыч.

И все сейчас прекрасно в жизни Яны, но Лера предложила ей вспомнить тяжелые моменты. В Сети появился анонс передачи "Секрет на миллион", из которого самые нетерпеливые телезрители уже успели узнать, что в браке с миллиардером Батуриным Рудковской пришлось нелегко.

Сейчас, будучи счастливой с Плющенко, продюсер хотела бы забыть бывшего мужа, который попортил ей столько крови, навсегда. "Я стерла ластиком всю эту жизнь, – заверила Яна. – Виктор Николаевич был ярким эпизодом".

Оказывается, при всем богатстве и роскоши миллиардер экономил на жене. "У тебя же есть одно вечернее платье, вот и ходи в нем", – цитирует своего бывшего Рудковская, которая слывет истинной модницей и чуть ли не отечественной иконой стиля.

В свое время предприимчивая и смекалистая Яна делила с супругом бизнес. "Я могла претендовать на половину", – считает продюсер. В передаче вспомнили и тот период, когда блондинка отчаянно билась за сыновей и защищала их от посягательств других женщин. "Ну если она биологическая мать, пусть сдаст анализы", – советует сопернице Рудковская.

В субботу на канале НТВ #секретнамиллион�� в 17.00 ❗️❗️❗️ Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Мар 10 2017 в 3:14 PST

Именно она помогала мужу, когда он лишился всего и попал под следствие. "Жили на мои деньги", – вспоминает продюсер. Прокомментировала она и слухи о рукоприкладстве в семье. Журналисты не раз спрашивали у Рудковской: "Виктор Николаевич поднимал на вас руку?" Она отрицает это. "Никогда не поднимал! Я поднимала", – призналась хрупкая на вид, но очень сильная внутри Яна.