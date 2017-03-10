Рудковская подняла руку на мужа
Очередной гостьей остросюжетного шоу Кудрявцевой, на котором знаменитости шокируют публику подробностями из своей личной жизни, стала Рудковская. Она без утайки рассказала Лере о проблемах, из-за которых разрушился ее брак с Виктором Батуриным.
Мало кто знает или помнит о том, что Евгений Плющенко является третьим по счету благоверным Яны. По информации из открытых источников, первым фактическим мужем продюсера Димы Билана был бизнесмен Евгений Мухин. Длинноногая блондинка переехала с ним из Барнаула в Сочи.
Именно в этом солнечном городе Рудковская познакомилась на футбольном матче в VIP-ложе со своим вторым избранником – миллиардером Виктором Батуриным. Они поженились 5 октября 2001 года и развелись 29 апреля 2008 года. От этого брака у Яны остались сыновья Андрей и Николай.
После затяжных разборок с Батуриным 25 декабря 2011 года Рудковская публично признала, что старший отпрыск бизнесмена является приемным. Мать Андрея – вторая жена Виктора Юлия Салтовец, однако Яна к нему относится как к родному.
Во время тяжелой размолвки с предпринимателем продюсера Димы Билана поддерживал фигурист Евгений Плющенко. 12 сентября 2009 года они закатили роскошную свадьбу. 6 января 2013 года у влюбленных родился сын Александр, которого многие фанаты пары знают под прозвищем Гном Гномыч.
И все сейчас прекрасно в жизни Яны, но Лера предложила ей вспомнить тяжелые моменты. В Сети появился анонс передачи "Секрет на миллион", из которого самые нетерпеливые телезрители уже успели узнать, что в браке с миллиардером Батуриным Рудковской пришлось нелегко.
Сейчас, будучи счастливой с Плющенко, продюсер хотела бы забыть бывшего мужа, который попортил ей столько крови, навсегда. "Я стерла ластиком всю эту жизнь, – заверила Яна. – Виктор Николаевич был ярким эпизодом".
Оказывается, при всем богатстве и роскоши миллиардер экономил на жене. "У тебя же есть одно вечернее платье, вот и ходи в нем", – цитирует своего бывшего Рудковская, которая слывет истинной модницей и чуть ли не отечественной иконой стиля.
В свое время предприимчивая и смекалистая Яна делила с супругом бизнес. "Я могла претендовать на половину", – считает продюсер. В передаче вспомнили и тот период, когда блондинка отчаянно билась за сыновей и защищала их от посягательств других женщин. "Ну если она биологическая мать, пусть сдаст анализы", – советует сопернице Рудковская.
Именно она помогала мужу, когда он лишился всего и попал под следствие. "Жили на мои деньги", – вспоминает продюсер. Прокомментировала она и слухи о рукоприкладстве в семье. Журналисты не раз спрашивали у Рудковской: "Виктор Николаевич поднимал на вас руку?" Она отрицает это. "Никогда не поднимал! Я поднимала", – призналась хрупкая на вид, но очень сильная внутри Яна.
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