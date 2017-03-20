Актер Александр Носик ушел от жены к певице

Александр Носик расстался с женой Ольгой. Сам популярный актер подтвердил эту информацию.

Лишь недавно актер Александр Носик считался образцовым семьянином. С супругой Ольгой артист регулярно появлялся на различных светских мероприятиях, а на своей страничке в социальной сети Instagram признавался избраннице в любви. Однако счастье супругов не продлилось долго. Журналисты приметили Александра Носика в обществе певицы, бывшей участницы группы "Тутси" Анастасии Крайновой.

Чтобы выяснить, какие отношения связывают актера и певицу, репортеры связались с Носиком. Тот не стал отпираться. "Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем. Как известно, счастье любит тишину!" – цитирует Александра Носика Life.ru.

На днях в одном из московских ресторанов Александр Носик провел вечер с 33-летней исполнительницей Анастасией Крайновой. Вдали от любопытных глаз, выбрав один из самых неприметных столиков, Саша и Настя смогли уединиться. Пара мило беседовала и нежно обнимала друг друга во время позднего ужина. В то время, как Носик беседовал по телефону, Крайнова положила голову ему на плечо.

Публикация от НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) Мар 6 2017 в 11:19 PST

Ранее Александр Носик пришел на передачу "Мужское/Женское", чтобы поддержать модель, певицу, дизайнера и ведущую скандально известного телепроекта "Дом-2" Ольгу Бузову. Актер рассказал, что в курсе той драмы, которая случилась в жизни Бузовой (ее развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. – Прим.ред.), однако всех подробностей не знает.