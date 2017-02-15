Российская модель высказалась о рукоприкладстве мужа

18-летняя Лиза Адаменко высказалась о рукоприкладстве своего супруга 55-летнего Валентина Иванова, о котором СМИ долго муссировали. Девушка опровергла эту информацию, однако ее фанаты подвергли сомнению слова модели.

Лиза Адаменко оставила большую публикацию на своей страничке в социальной сети Instagram. Российская модель выложила фотографию, на которой запечатлена в обнимку с супругом, 55-летним топ-менеджером сингапурского отделения крупной российской компании Валентином Ивановым. "Вся пресса и соцсети в буквальном смысле сочиняют мою жизнь во всех красках литературы, при этом приписывают мне события которых никогда не было или специально создают фейки под моим именем", – начала свою речь Адаменко.

Далее Лиза заявила, что все заголовки в СМИ "вранье". "Я опровергаю все эти глупые "факты"( которых не существует) обо мне, о моем муже, о его якобы рукоприкладстве, снимки моих "синяков" и прочей чуши, о чем вы выстреливаете из лепаживых стволов, приписывая мне слова, которые я никогда не произносила", – заявила модель. В заключение 18-летняя Лиза написала, что "клевета в нашей стране уголовно наказуема".

Примечательна реакция многочисленных подписчиков Адаменко. Она оказалась весьма недвусмысленной. "Ты же сама в перископе говорила о синяках 😒😕 вот и вся суть", "Вот вот, зачем было говорить о синяках, а потом жаловаться что СМИ про тебя "клевечут". Раз уж стала знаменитой относись к сплетням нормально, либо скрывай свою личную жизнь", "А еще говорила, что разведена!", "Не нравится обсуждение – не выкладывайте подробности своей ЛИЧНОЙ жизни в ПУБЛИЧНЫЕ сети. Все просто", "А ничего что ты сама позерствовала в лайфе???? Что за бред? Теперь опять любовь?? Ну ну тебе видимо просто скучно", "вот именно! Я это все и видела сама. Она так ревностно кричала, что он ей не муж, а скотина. И синяками светила 🙄", "Девочка занялась пиаром", – прокомментировали заявление Адаменко подписчики.

Публикация от LizaAdamenko (@lizaadamenko) Фев 15 2017 в 12:15 PST

Напомним, Лмиза Адаменко и Валентин Иванов поженились летом 2016 года замке Chateau Saint Jeannet в пригороде Ниццы. По словам гостей, бракосочетание было "пышным и сказочным".