Известная модель изменила миллионеру с юным американцем

Известная модель Лиза Адаменко изменила мужу миллионеру, 55-летнему топ-менеджеру "Лукойла" Валентину Иванову. Оказалось, супружеская жизнь пары давно трещала по швам.

С недавних пор в Сети стали всплывать нелицеприятные подробности семейной жизни 18-летней модели Лизы Адаменко и ее 55-летнего супруга Валентина Иванова. Казавшийся идеальным брак на деле был наполнен враньем и изменами. Так, в интернете появились фотографии и видео с участием Лизы, а также письма, написанные якобы ее мужем.

Недавно все страницы Адаменко в социальных сетях были взломаны. После этого в ее Instagram появилась подпись оскорбительная подпись, а ее подписчики увидели всю подноготную отношений Адаменко и Иванова. Так, на видеороликах модель запечатлена вдыхающей дым из непонятной банки вместе с молодым человеком, нежно целуя его, а после лежит вместе с ним в кровати.

Как оказалось, Лиза большую часть времени проводила вне дома, развлекаясь со своими друзьями, а с электронной почты, предположительно принадлежащей Валентину, ей приходили угрозы и уличения в изменах. "Лиз, давай без детского максимализма. Чего ты добиваешься? Ты не выполняешь наши договоренности и я не вижу смысла выполнять свои, без обид. Ты хвалишься недавними и прошлыми интимными фотографиями со своим "мальчиком" в Интернете, на мой взгляд глупо, оскорбляя и унижая не только меня, но и наших родителей. Разве мы не договаривались по-другому? Ты оскорбляешь меня в нашем доме, распускаешь руки и жаждешь моей смерти по твоим словам, снова кричишь, что тебя ударили, хотя все наоборот, – пишет человек, подписавшийся, как "Ваш муж". – Весь мир теперь смакует, что ты легко можешь изменить мужу и переспать с любым, не дорожишь отношениями, а вы двое в паре заработаете больше бабла по вызову. Это мнение в интернете, ты подняла эту волну. У тебя был со мной шанс, но.... Сейчас нет смысла даже начинать", – приводит отрывок из письма, якобы написанного мужем и адресованного Адаменко, Life.ru.

Публикация от Продам За Битки ���� LA BABE �� (@seeulatermf) Мар 24 2017 в 11:48 PDT

Репортеры связались с приятелями модели. По их словам, еще осенью 2016 года Адаменко разругалась с мужем, да так, что ушла из дома. "Она уже давно не любит его. В их доме и возникали постоянные скандалы. Действительно, иногда доходило и до драки. Сейчас они приехали в США на съемки клипа Риты Дакоты, видимо там они сильно поругались", – рассказали журналистам друзья модели.

В переписке, оказавшейся в интернете, абонент намекает модели, что ее контракт с известным модельном агентством IMG Models будет аннулирован: "Включи мозги и подумай еще раз, ты сама выставляешь фотки со своим би-геем, чтобы привлечь его внимание, – говорится в письме. – Под каждой фоткой есть дата, по интернету ходят слухи о твоей аморалке, мол постоянно изменяла мужу судя по фоткам и даже твоя переписка с кем-то о твоем анальном сексе, могу прислать. Потом не отмажешься и никто не поможет. Ты этого хотела для себя? Если тебе карьера Елены Берковой (российская порноактриса. – Прим.ред.) интереснее контракта с IMG, то твой выбор, конечно, правильный". Интересно, что сама Лиза Адаменко в беседе с журналистами подтвердила, что все ее аккаунты были взломаны, но относительно измены мужу ничего не сказала.