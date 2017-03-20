Женатого Александра Носика застали с известной певицей

Женатого актера Александра Носика застали в кафе с известной певицей Анастасией Крайновой. Парочка мило ворковала, сидя за столиком.

Недавно в одной из передач Александр Носик заявил о том, что сдал тест на бесплодие. Каковы оказались его результаты, актер предпочел не сообщать, однако СМИ немедленно разразились сообщениями о том, будто в семейной жизни Александра все совсем не гладко. Сам Носик решил никак не комментировать информацию о проблемах с женой Ольгой.

Между тем папарацци застали популярного актера в обществе известной певицы. В одном из московских ресторанов Александр Носик провел вечер с 33-летней бывшей солисткой некогда популярной группы "Тутси" Анастасией Крайновой. Вдали от любопытных глаз, выбрав один из самых неприметных столиков, Саша и Настя смогли уединиться. Пара мило беседовала и нежно обнимала друг друга во время позднего ужина, компетентно сообщает Life.ru.

На снимках, которые в большом количестве представило издание, Крайнова прилегла на плечо Носика, а тот что-то активно показывал ей на экране своего смартфона. Более того, даже когда Александр разговаривал по телефону, Анастасия не изменила своего положения. Репортеры попытались выяснить, что же связывает актера и певицу. Однако если Носик не вышел на связь с журналистами, то Крайнова отказалась комментировать отношения с женатым мужчиной.

Публикация от НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) Мар 19 2017 в 4:43 PDT

Напомним, Александр Носик женился в 2011 году. Актер познакомился со своей будущей избранницей в аэропорту. С тех пор влюбленные почти всегда вместе. Они часто выходят в свет, а на своей страничке в Instagram Носик периодически публикует совместные с женой фотографии, неизменно признаваясь ей в любви.