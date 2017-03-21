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Солнцев о новой ведущей "Дома-2": А почему не Копенкина?

Рустам Солнцев. Фото: www.instagram.com/solncevrustam_
Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев высказался по поводу назначения певицы Ольги Орловой ведущей программы. Шоумен признался корреспонденту Dni.Ru, что в недоумении от решения продюсеров.

Продолжение: Как Россия ответит на подлую выходку Киева
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"Орлова? А почему сразу не Копенкина? – поинтересовался Солнцев. – Если это не утка и не прикол и на самом деле Ольга Орлова будет вести какие-то сюжеты на "Доме-2", то мне это немножко странно и при этом удивительно приятно. Хотя я знаю Ольгу совсем немного, думаю, она справится, сделает все правильно, подружится с ребятами. Она будет очень-очень хороша в роли ведущей. Это то, чего ей так недоставало в ее творческой карьере".

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Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2"

 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Шоумен высказал мнение, что с ролью новой ведущей отлично справилась бы жена продюсера проекта Алексея Михайловского Наталья Варвина. "Это красавица, умница, любимица ребят, к тому же преподаватель танцев на "Доме-2", – охарактеризовал ее Рустам. – Но думаю, и Оля тоже будет хороша. Как говорится, старый конь борозды не испортит".

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Напомним, недавно стало известно, что бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова станет новой ведущей "Дома-2". Певица составит компанию Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони. Первый выпуск с новоиспеченной ведущей уже отснят и выйдет в эфир в ближайшие дни. Правда, пока Орлова не работает самостоятельно: дебютную программу она вела со своей тезкой Ольгой Бузовой.

"Хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься", – поделилась Орлова впечатлениями от съемок.

Автор: Любовь Порываева21 марта 2017, 13:13
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