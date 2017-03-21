Ольга Орлова стала ведущей "Дома-2". Популярная певица высказалась о новом витке своей карьеры.

О том, что на телепроекте "Дом-2" появится новая ведущая, слухи ходили уже давно. Некоторые фанаты даже называли конкретную кандидатуру – Викторию Боню, которая раньше была яркой участницей реалити-шоу. Однако эта информация не подтвердилась. Оказалось, что компанию Ольге Бузовой, Ксении Бородиной и Владу Кадони составила певица Ольга Орлова.

Первый выпуск с новоиспеченной ведущей уже отснят и выйдет в эфир в ближайшие дни. Пока Орлова не работает самостоятельно: дебютную программу Ольга вела со своей тезкой Ольгой Бузовой. Журналисты связались с популярной исполнительницей, чтобы узнать о ее впечатлениях от новой работы.

"На роль ведущей меня пригласили продюсеры "Дома-2". Мы пока записали только один выпуск, мне сложно еще судить, но мне точно понравилось. Ребята не были удивлены моему приходу, они, наверное, подготовлены уже ко всему. Конечно, я знала, что такое "Дом-2", но теперь буду смотреть его ежедневно. Я пока не понимаю, как это все будет строиться на площадке, но хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься", – цитирует Ольгу Орлову Life.ru.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Дек 20 2016 в 12:11 PST

О вводе новой ведущей высказался и генеральный продюсер телепроекта Алексей Михайловский. Он подчеркнул, что Ольга Орлова пришла на шоу не для того, чтобы заменить кого-либо из других ведущих. "Мы не исключаем возможность того, что Ольга Орлова может стать ведущей на одной из площадок шоу "Дом-2". Ольга Бузова и Ксения Бородина остаются ведущими проекта", – заявил Михайловский.