Катя Семенова ушла от продюсера из-за Пугачевой

Певица попала в жернова продюсерских амбиций. Исполнительнице хитов "Школьница" и "Чтоб не пил, не курил" решили подправить имидж и образ.

Поэтесса Любовь Воропаева работала со многими именитыми певцами. А в конце 80-х начала делать первые шаги на поприще продвижения артистов на музыкальный рынок. "Первой в жернова наших продюсерских амбиций попала бедная Катя Семенова, – рассказала Воропаева. – Катя была уже весьма востребованной певицей, спела свои знаменитые хиты "Школьница" и "Чтоб не пил, не курил" и совершенно искренне не понимала, чего от нее хотят молодые авторы, которые пришли к ней и сообщили: "Одеваешься ты неправильно, на сцене держишься не так. Давай займемся танцами и сделаем из тебя модную певицу". – "А чего это сразу танцами-то? – возмущается Катя. – У меня ребро сломано было, и справка имеется, могу показать".

"В общем, Катю мы уговорили, накрасили, переодели, – продолжает Воропаева. – Хотя с вещами было бесконечно сложно. Я помню, как моя приятельница попросила свою подружку, жену Миши Казакова, которой привезли из Израиля какое-то фантастическое платье, дать его Кате Семеновой на один день напрокат. Недавно наткнулась на запись той "Песни года" и увидела Катю в том самом шикарном черном платье, на груди которого сверкала огромная бабочка, расшитая камнями и блестками".



"А еще помню, снимали клип на песню "20 градусов мороза": там Катя в моей футболке, моем халате и в моих клипсах", – улыбается Воропаева.

"Катя начала собирать стадионы. Песни "На минутку" и "Последнее танго", которые мы ей написали, зазвучали отовсюду. И голова у нее от всей этой славы и успеха немного закружилась. Она сказала нам: "Чего это я должна только с вами работать? Мне Алла Борисовна звонит, Кузьмин звонит все время, песни свои предлагают". В общем, она решила, что без нас ей будет лучше. Мы расстались, и я очень переживала тогда, плакала. Года через три-четыре, когда мы в новогоднюю ночь сидели за столом, Катя вдруг позвонила и попросила прощения: "Ребята, – говорит, – я только сейчас поняла, что вы для меня сделали, я прошу у вас прощения за то, я так себя повела", – цитирует Воропаеву журнал "Теленеделя".