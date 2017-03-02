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30-летие Самбурской закончилось выносом гроба

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya
Скандально известная актриса и певица Настасья Самбурская нетрадиционно отметила юбилей. К ужасу поклонников бывшей звезды "Универа", ее 30-летие закончилось выносом гроба.
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С круглой датой Настасья поздравила себя первой в Instagram. Она сделала это рано утром в привычной стебной манере. С горькой иронией актриса отметила, что ее "жизнь прошла мимо: ни мужа, ни детей". Еще Самбурская попрощалась с молодостью и поздоровалась с артритом, так как, по ее мнению, она стала старой.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

"Поздравлю себя первой "В этот день теплом вашим я согрет, в этот я в зрелость возьму билет, в этот день и водка не во вред, мне сегодня 30 лет" Ура! Рубеж пройден🍾", – констатировала подопечная Виктора Дробыша.

Позже Настасья в честь своего юбилея устроила премьеру новой песни "Старая". В ней есть нецензурная лексика, как и в предыдущем хите, название которого нельзя называть, так как оно непечатное. Подписчики Самбурской посчитали новую композицию на злобу дня забавной и похвалили выдающиеся вокальные данные своей любимицы.

Вечером именинница, одетая в роскошное черное платье, закатила шумную вечеринку. Настасья пригласила на нее своих звездных друзей, в числе которых оказались актриса Наталья Рудова, шоумен Михаил Галустян, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

Выбираю потихоньку приличные фотографии) Спасибо за подарок и слова поддержки ����

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Во время поздравительной речи от Натальи Рудовой, которая является лучшей подругой юбилярши, растроганная Самбурская расплакалась.

Когда рядом такие друзья, я не боюсь ничего @rudovanata Люблю тебя.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Гвоздем вечера стал праздничный торт в виде гроба. "Прощай, молодость!" – гласила надпись на нем. Шедевр кулинарного искусства украсили бутылкой крепкого спиртного, розовыми кружевными трусиками и ярким похоронным венком.

#прощаймолодость #самбурская30 @samburskaya ❤❤❤❤❤

Публикация от rudovanata (@rudovanata)

Подписчики Настасьи пришли в ужас от такого десерта. "Жуть какая!", "Так и накликать можно😱", "Это просто жесть!", "Такой торт – это мерзко..." – высказали свое фи пользователи Сети. Однако было немало и тех, кто оценил черный юмор по достоинству. "Просто в стиле Самбурской, с иронией👍. Себе бы я такой не заказала, но ведь каждому свое)", "Тортик в тему!😄 Только некоторые особи, с тонкой и ранимой душевной организацией, видят то, чего нет. До них не доходит, что это просто торт и ничего более", – защитили съедобный гробик комментаторы.

Сие был торт ������ #Самбурская30

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)

Автор: Иннокентий Звездинский2 марта 2017, 19:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Настасья Самбурская

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