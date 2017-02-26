Фадеев ответил на обвинение Самбурской
По мнению Максима Фадеева певица и актриса Настасья Самбурская выступила с обвинениями в его адрес с определенным расчетом. "Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем", – написал он на своей странице в Instagram. И, в честь Прощеного Воскресенья, простил ее.
Впрочем, этот выпад Самбурской он не оставил без небольшого комментария. Он отметил, что прямой конфликт между ними невозможен из-за несовпадения масштабов личностей. "Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей", – подчеркнул Максим Фадеев.
Сегодня Прощенное Воскресенье. Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем. Но, поскольку сегодня такой большой Христианский день, я ее прощаю, и хочу сказать лишь одно. Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей. PS Братья православные, прошу прощения у всех, кого мог обидеть. ��
Напомним, ранее Настасья Самбурская на своей странице в Instagram выдвинула собственную версию по поводу того, почему Максим Фадеев решил поддержать творческие начинания Ольги Бузовой. Она считает, что причина кроется в отказе сняться в клипе Ольги Серябкиной.
"Мелочная месть с вашей стороны, Максим", – обратилась она тогда к продюсеру. При этом свои вокальные данные Самбурская назвала приблизительно равными певческим способностям Ольги Бузовой. "Да мы обе хреново поем", – написала она, отметив, впрочем, что выступает всегда в живую, не прибегая к помощи фонограммы.
Отметим, нешуточная борьба между поклонниками двух исполнительниц развернулась в преддверии вручения премий МУЗ-ТВ. И Ольга Бузова и Настасья Самбурская, начавшие музыкальную карьеру без профильного образования, могут претендовать на приз в номинации "Прорыв года".
Среди как простых зрителей, так и искушенных критиков начались споры, кто из девушек больше достоин столь высокой оценки своих талантов. Впрочем, Самбурская готова уступить награду сопернице, а себе хочет взять "Нарыв года". "Я многим в шоу-бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на жопе", – объяснила она.
Родственница покинувшей страну артистки заявила, что ее родители очень переживают
С родителей певицы в суде потребовали залог
Вокруг певицы разгорелся большой скандал
Dni.Ru представляют подборку самых ярких сериалов предстоящей весны