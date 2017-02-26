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Фадеев ответил на обвинение Самбурской

Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Очередной поворот получил скандал, связанный с одновременным появлением на отечественном музыкальном небосклоне двух новых, но уже очень ярких звезд – Ольги Бузовой и Настасьи Самбурской. Последняя обвинила продюсера Максима Фадеева в поддержке ее соперницы из чувства мести. Его ответ не заставил себя ждать.
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По мнению Максима Фадеева певица и актриса Настасья Самбурская выступила с обвинениями в его адрес с определенным расчетом. "Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем", – написал он на своей странице в Instagram. И, в честь Прощеного Воскресенья, простил ее.

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Впрочем, этот выпад Самбурской он не оставил без небольшого комментария. Он отметил, что прямой конфликт между ними невозможен из-за несовпадения масштабов личностей. "Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей", – подчеркнул Максим Фадеев.

Сегодня Прощенное Воскресенье. Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем. Но, поскольку сегодня такой большой Христианский день, я ее прощаю, и хочу сказать лишь одно. Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей. PS Братья православные, прошу прощения у всех, кого мог обидеть. ��

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)

Напомним, ранее Настасья Самбурская на своей странице в Instagram выдвинула собственную версию по поводу того, почему Максим Фадеев решил поддержать творческие начинания Ольги Бузовой. Она считает, что причина кроется в отказе сняться в клипе Ольги Серябкиной.

"Мелочная месть с вашей стороны, Максим", – обратилась она тогда к продюсеру. При этом свои вокальные данные Самбурская назвала приблизительно равными певческим способностям Ольги Бузовой. "Да мы обе хреново поем", – написала она, отметив, впрочем, что выступает всегда в живую, не прибегая к помощи фонограммы.

Отметим, нешуточная борьба между поклонниками двух исполнительниц развернулась в преддверии вручения премий МУЗ-ТВ. И Ольга Бузова и Настасья Самбурская, начавшие музыкальную карьеру без профильного образования, могут претендовать на приз в номинации "Прорыв года".

Среди как простых зрителей, так и искушенных критиков начались споры, кто из девушек больше достоин столь высокой оценки своих талантов. Впрочем, Самбурская готова уступить награду сопернице, а себе хочет взять "Нарыв года". "Я многим в шоу-бизе, со своим непокладистым характером не хуже чирия на жопе", – объяснила она.

Автор: Геннадий Куприянов26 февраля 2017, 16:02
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