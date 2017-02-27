Известный певец: Бузова великолепная, а Самбурская любит скандалить

Популярный певец Георгий Иващенко рассказал о том, как позвал к себе работать Ольгу Бузову и Настасью Самбурскую. Однако когда актриса узнала, что будет сниматься с ведущей "Дома-2", то заявила, что это – нее ее уровень.

Год назад участник "Фабрики звезд-7", популярный певец Георгий Иващенко пригласил Настасью Самбурскую сниматься в клипе на песню "Жирная". По его словам, идея юмористического видео привела актрису в восторг. Однако, по словам артиста, Самбурская отказалась от участия в съемках, узнав, что кроме нее сниматься будет также и Ольга Бузова.

"Мне позвонил директор Настасьи и передал, что ей безумно понравилась идея, и она готова сняться абсолютно бесплатно, дабы поддержать креативного исполнителя. На тот момент я еще не знал, что у меня подтвердится и Оля Бузова", – начал свой рассказ Иващенко.

О том, что ведущая "Дома-2" примет участие в записи клипа на песню артиста, Самбурская узнала благодаря социальным сетям. "Самбурская увидела фото Бузовой. После чего мне звонит ее директор Петя и заявляет, что она не готова сниматься в одном клипе с Олей, потому что это не ее формат – это другой уровень. Он сказал, что Настасья – это актриса, что ее не поймут, если она будет рядом с "Домом-2". Самбурской стало обидно, что я допустил такую ситуацию. Я на секунду подумал отменить Бузову в пользу Самбурской, но к счастью, этого не сделал. Оля великолепная, а Настасья любит поскандалить. Но я все равно надеюсь с ней еще поработать", – цитирует Иващенко Life.ru.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Фев 26 2017 в 7:23 PST

Ранее Настасья Самбурская умудрилась поругаться с Ольгой Бузовой и Максимом Фадеевым. Причиной конфликта стало мнение продюсера, сообщившего журналистам, что в номинации "Прорыв года" проголосует за Бузову, а не за Самбурскую. Решению Фадеева актриса посвятила пост в Instagram, обвинив Максима в мести за ее отказ сняться в клипе группы SEREBRO.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 25 2017 в 8:52 PST

Высказалась Настасья и в адрес Ольги Бузовой. Она решила снять свою кандидатуру с голосования в пользу телеведущей, потому что не терпит с ней сравнения.