Бывший муж ответил на слезное письмо Кати Гордон

Известный адвокат Сергей Жорин отреагировал на адресованное ему послание бывшей супруги, певицы Кати Гордон. Юрист не считает, что она искренне просит у него прощения.

"К сожалению, это не первый раз, когда она просит прощения и обещает не обсуждать наши с ней отношения публично, – поделился юрист с корреспондентом Dni.Ru. – Проходит немного времени – и на меня опять выливается какая-нибудь грязь в СМИ. Честно говоря, я устал. Она то разрешает мне общаться с сыном, то не разрешает. Это негативно сказывается на ребенке".

По словам Жорина, несколько месяцев назад они вместе отпраздновали день рождения сына Даниила, но затем на него вновь посыпались угрозы бывшей супруги. "Поэтому пока я не знаю как реагировать на этот пост, – отметил Сергей. – Может быть, ей в больнице просто стало грустно, может быть, для нее это просто повод напомнить о себе".

Юристу нужно время, чтобы понять, можно ли доверять бывшей возлюбленной. "Я жду, когда ее настроение стабилизируется, – объяснил он. – Если хотя бы полгода обо мне не появится негатива в СМИ, если она не будет публично напоминать о нашем разводе, тогда посмотрим. До этого я ей несколько раз говорил – давай не будем публично выяснять отношения, для этого существует телефон, но ничего не получалось. Ну посмотрим, как будет в этот раз", – заключил Жорин.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 6 2017 в 11:45 PST

Напомним, певица Катя Гордон недавно опубликовала в микроблоге трогательное послание, адресованное экс-возлюбленному. "Сереж, я виновата во многом, не хватало мудрости, терпения, умения прощать и понимания... Прости меня, как я за все прощаю тебя! Уверена, настанет время – и мы будем дружить и смеяться, как взрывали мир своими скандалами. Я больше не хочу войны и злословия", – написала исполнительница.

К слову, Сергей Жорин сейчас встречается с чемпионкой мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе Натальей Рагозиной. А Катя счастлива с отцом своего второго сына – имя нынешнего возлюбленного певица тщательно скрывает от общественности.