Катя Гордон об интиме во время беременности

Певица и юрист Катя Гордон ответила хейтерам, осудившим ее за откровенные фотографии. Артистка снялась обнаженной находясь на восьмом месяце беременности.

Катя достаточно оригинально ответила всем недовольным. Певица опубликовала в микроблоге видео, в котором она читает стихотворение. "Рассуждала бабушка в рейтузах, может ли Гордон, ядрена вошь, фотку выложить публично с голым пузом или это растлевает молодежь, есть ли секс на месяце четвертом и к чему эксгибиционизм. Бабка, поменяй дедусю к черту и оставь весь этот популизм", – высказалась исполнительница.

Видео опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 18 2017 в 6:28 PST

Подписчики поддержали свою любимицу. "Долой рейтузы, пришла пора смелых кадров! Кстати, не все на таком сроке, ох как не все, могут себе позволить такие шикарные кадры", "Вот бы мне в будущем столько энергии, на последних сроках беременности", – написали поклонницы.

Напомним, недавно певица снялась обнаженной, а в подписи к фотографии объяснила свой поступок. "Беременная не сексуальна и должна вообще на время забыть о мужском влечении в свой адрес – к черту этот советский бред. Есть привычка нравиться? Хотите возбуждать своего мужчину или других – do it. Беременность это не время чувствовать себя уродом", – написала исполнительница.

Фото опубликовано Катя Гордон (@katyagordon) Янв 17 2017 в 2:17 PST

Уже в феврале, как ожидается, Катя Гордон станет мамой во второй раз. Пока 36-летняя певица, ведущая и владелица юридической фирмы скрывает имя отца ребенка.

