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Катя Гордон об интиме во время беременности
Катя достаточно оригинально ответила всем недовольным. Певица опубликовала в микроблоге видео, в котором она читает стихотворение. "Рассуждала бабушка в рейтузах, может ли Гордон, ядрена вошь, фотку выложить публично с голым пузом или это растлевает молодежь, есть ли секс на месяце четвертом и к чему эксгибиционизм. Бабка, поменяй дедусю к черту и оставь весь этот популизм", – высказалась исполнительница.
Подписчики поддержали свою любимицу. "Долой рейтузы, пришла пора смелых кадров! Кстати, не все на таком сроке, ох как не все, могут себе позволить такие шикарные кадры", "Вот бы мне в будущем столько энергии, на последних сроках беременности", – написали поклонницы.
Напомним, недавно певица снялась обнаженной, а в подписи к фотографии объяснила свой поступок. "Беременная не сексуальна и должна вообще на время забыть о мужском влечении в свой адрес – к черту этот советский бред. Есть привычка нравиться? Хотите возбуждать своего мужчину или других – do it. Беременность это не время чувствовать себя уродом", – написала исполнительница.
Уже в феврале, как ожидается, Катя Гордон станет мамой во второй раз. Пока 36-летняя певица, ведущая и владелица юридической фирмы скрывает имя отца ребенка.
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