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Гордон публично попросила прощения у бывшего мужа

Катя Гордон. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Пережив тяжелые роды и едва не умерев, Катя Гордон решила измениться к лучшему. Первым делом певица и правозащитница публично попросила прощения у бывшего мужа – адвоката Сергея Жорина.
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Несколько лет назад Катя подарила юристу сына, но еще до родов успела с ним поссориться настолько, что он не пришел к ней на выписку. Расставание Гордон и Жорина было скандальным. Они не раз выясняли отношения через СМИ. Певица обвиняла адвоката в рукоприкладстве. Сергей давно не общается с Катей и не видится с их общим сыном.

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Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Если вспомнить все претензии и дрязги бывших супругов, можно подумать, что такой конфликт неразрешим. Однако Катя надеется на примирение. После тяжелых вторых родов Гордон многое переосмыслила.

"Мои последние часы в больнице... эти 10 дней меня изменили невозможно.... не то, чтобы начинаешь дико ценить свою жизнь после того как чуть не двинул кони... но становится страшно, что не успеешь важное сказать, попросить прощение... все мои мечты сбываются... остался один рубец на сердце, который не проходит... мы в затяжной ссоре и отец моего ребенка первого Дани – Сергей Жорин с ним не общается (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – посетовала артистка в Instagram.

Далее Катя обратилась непосредственно к Жорину. "Сереж, я виновата во многом, не хватало мудрости терпения умения прощать и понимания... прости меня как я за все прощаю тебя! Уверена настанет время и мы будем дружить и смеяться как взрывали мир своими скандалами. Я больше не хочу войны и злословия", – зарыла свой топор Гордон.

Любить и заботиться - это кайф. Верно?;))) особенно о тех, кто любит вас;)))

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon)

Певица больше не планирует говорить гадости о своем бывшем. "Торжественно обещаю что если ты натворишь вагон глупостей и ляпнешь что-то хранить молчание и не выступать против тебя ни в прессе ни в судах (против тебя я все равно бы проиграла (тут я держу пальчики крестиком, конечно) @advokatzhorin , ты часть моей жизни навсегда и моя любовь к тебе навсегда в нашем чудном Дане!" – констатировала Катя.

Гордон не только простила Жорина, но и ждет его теперь в гости. "Ты разный как и я, хороший плохой... но мне невероятно жаль что у нас у обоих не хватило сил и великодушия... но я верю что мы справимся теперь. Вот моя рука и двери дома всегда открыты. #дружба #прощение", – завершила свое послание экс-супругу Катя.

К слову, поклонникам красивой эмоциональной пары не стоит надеяться на воссоединение Гордон и Жорина. Хоть артистка и скрывает отца своего второго ребенка, но он есть. Катя признавалась в интервью, что в данный момент она любима и счастлива.

А Сергей сейчас встречается с непобежденной российской спортсменкой-боксером, чемпионкой мира по боксу среди профессионалов во втором среднем весе Натальей Рагозиной. Прозвище у нее говорящее – Кувалда.

Ты можешь иметь собственное мнение, но какой в этом толк, когда твоя девушка боксёр.������ С Днём Святого Валентина ������‍���� #Repost @advokatzhorin with @repostapp ・・・ Как мог уклонялся от этих соплей про День Святого Валентина, но как Вы понимаете..... Сколько веревочке не виться... Инстинкт самосохранения сильней всего. Любите и будьте любимы �� #отсудьбынеуйдешь #КогдаТвояДевушкаБоксер

Публикация от Natalia Ragozina (@natalia_ragozina_official)

Автор: Елена Алешина2 марта 2017, 13:05
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