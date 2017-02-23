Гордон показала рожденного в муках сына

Российская телеведущая и певица Катя Гордон впервые опубликовала фотографию со своим новорожденным сыном. Снимок вызвал восторг у поклонников творчества певицы.

Фотографию, которая в сразу же стала сенсацией, Гордон сопроводила рассуждениями о своем будущем. "С весны ждите меня новую, с новой музыкой и Новым делом и не подходите ко мне те, кто не отвечают за слова, а так же те, кому казаться важнее чем быть (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написала звезда.

Она отметила, что иногда практически невозможно "послать" всех нехороших людей вокруг. "В моей жизни было много людей, лицемерных принцесс, дурно трынкающих на гитарках; рыцарей, махающей шпагами так, что скорее они отсекали себе уши нежели побеждали зверя, было много тусовщиков, которые вспоминали обо мне когда я была нужна и фарцовщиков, впаривающих мне старые истины и сплентни", – написала звезда в социальной сети Instagram.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 23 2017 в 2:21 PST

Однако, похоже, поклонников творчества Гордон больше заинтересовал малыш на снимке, чем философская подпись к нему. "Катя, поздравляю со вторым сыном! Читала о том, что роды были тяжелые, потеряли много крови. Вы-молодец", – пишет один из интернет-пользователей. Фотографию всего за час оценили более трех тысяч человек.

Моя банда теперь больше. Мы непобедимы



Напомним, Гордон очень оперативно информировала своих подписчиков о том, как проходят роды. Например. певица опубликовала в своем аккаунте видео по пути в больницу. Она рассказала, что воды отошли во время прогулки по центру Москвы.

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon) Фев 19 2017 в 7:52 PST

Позже Гордон поведала и о том, как прошли роды. "С 19 на 20 я, оказывается , чуть не померла... не буду грузить вас терминами но из-за сращение кое-чего кое с чем... ночка выдалась очень не простой для всей больницы и десятков врачей которые меня спасали", – сообщила она. Как писали Dni.Ru, звезда потеряла порядка четырех литров крови, но врачам удалось ее спасти.