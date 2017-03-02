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На Макаревича обиделась школа после скандала с поборами на выпускной

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomohov
После того, как разгорелся скандал из-за сообщения Андрея Макаревича, что на выпускной дочери собирают более 200 тысяч рублей, артист сообщил, что на него обиделась школа. Оказалось, это была инициатива некоторых родителей, а не учебного заведения.
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По признанию Андрея Макаревича, он не стал бы выносить сор из избы, если бы эта история не показалась ему такой вопиющей. Артист сразу оговорился, что ему не жалко денег. "Я пытался понять – это вот куда? Это вот на что? Ну, есть много способов выкинуть огромные деньги в одночасье". – отметил Макаревич.

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Андрей признался, что не предполагал такого ажиотажа вокруг выпускного дочери. "Оказывается это далеко не частный случай. Всех это как-то задевает? На меня даже школа обиделась немного, ведь это не инициатива школы. Это инициатива родительского комитета, который, видимо, решил показать, что мы не лыком шиты. Ну, мне кажется, другим способом это надо показывать", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда".

Макаревич напомнил, что во всем мире считается дурным вкусом демонстрировать богатство, и сообщил, что это была именно инициатива дочки – не платить бешеных денег за выпускной. "Я за нее порадовался. Я не стал называть ни номер школы, ни сумму. Ближе к 300", – признался Андрей.

В качестве противовеса к словам артиста ему припомнили скандальное шоу "Дом-2", где часто говорят о достатке и деньгах. Макаревич отметил, что телепроект не смотрит, но периодически на него натыкается. "И все время какие-то здоровенные накачанные мужики в майках и еще жрут все время… Идите работать, мать вашу, чего вы тут делаете?" – задал риторический вопрос бессменный лидер группы "Машина времени".

По мнению артиста, приучать к правильному отношению к богатству нужно во возрасте от двух до пяти лет. "Как и любви к родителям, к ближнему. Потому что это базовое представление о том, что хорошо и что плохо. И кроме родителей это сделать некому. А если родители сами пребывают в тяжелой зависти от того, что у соседа дом повыше и машина получше, то и детям их рассчитывать особо не на что", – сказал Макаревич.

Напомним, популярный артист сообщил на своей официальной страничке в социальной сети Facebook о том, что на выпускной дочери более 200 тысяч рублей. "Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясенная: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие – как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что: 1. Выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу. 2. Деньги, которые изначально планировали внести – сколько не жалко – отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть. Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом", – сообщил Андрей Макаревич.

Автор: Наталья Аряева2 марта 2017, 10:32
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