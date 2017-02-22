Макаревич раскрыл подробности поборов на выпускной

Знаменитый певец Андрей Макаревич прокомментировал свой отказ платить за выпускной дочери "нечеловеческую сумму". Он назвал школьный родительский комитет ярмаркой тщеславия.

Сообщение Макаревича в Facebook о сборах огромных сумм на выпускной для дочери вызвало большой общественный резонанс. Певец решил в подробностях рассказать о торжестве, на которое в родительском комитете запрашивают 200 тысяч рублей.

Певец рассказал, что Аня учится в обычной, отнюдь не самой дорогой школе в центре Москвы, и возмутился тем, что его просят платить такие нечеловеческие суммы. "Возможно, для кого-то – это не деньги. Наверное, есть люди, которые только завтракают на 300 тысяч. У каждого свои приоритеты ценностей", – цитирует музыканта "Комсомольская правда".

Он отметил, что сумма больше 100 тысяч рублей – "это уже за гранью, из области нереального". По его мнению, адекватная сумма сборов на выпускной вечер не должна превышать 25-30 тысяч рублей.

Кроме того, Макаревича возмущает то, что подобная инициатива исходит от родительского комитета, который он назвал "ярмаркой тщеславия". "У кого бриллиантики бренчат звонче, кто лучше живет. Вот это меня и взбесило", – прокомментировал музыкант.

Певец подчеркнул, что школа абсолютно не виновата в том, что родительский комитет не может выработать "разумную концепцию", предлагая отмечать детям выпускной "в каком-то SPA-салоне в пятизвездочном отеле за городом". Макаревич предложил альтернативу: планируемые на торжество деньги отдать на благотворительность, чтобы свою взрослую жизнь дети начинали с доброго дела.

С ностальгией музыкант вспомнил о своем выпускном в 1971 году, который проходил в школьном буфете. "Нас возили к линии обороны на Ленинградском шоссе – к противотанковым ежам. Потом пешком мы пошли на Красную площадь. Гуляли до утра и были счастливы", - резюмировал певец.