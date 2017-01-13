Кафельникову засняли с известным в "группах смерти" певцом

Алесю Кафельникову засняли с известным в "Группах смерти" рэпером Pharaoh. Молодая модель держала за руку певца, которого в миру зовут Глеб Голубин.

После того, как рассталась с сыном ресторатора Аркадия Новикова Никитой, Алеся Кафельникова предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Однако журналисты издания Life.ru все равно прознали, что недавно манекенщица начала встречаться с одним из самых критикуемых российских рэперов, известным как Pharaoh (настоящее имя Глеб Голубин).

Более того, папарацци даже засняли Кафельникову и Голубин в ТГ "Модный сезон" при выходе из кинотеатра "Москва". Пара не спеша шла, держась за руки. При этом избранник юной модели скрывал свое лицо под объемным капюшоном. Однако даже это не спасло рэпера от всезнающих репортеров.

Также журналисты выяснили, что 20-летний Глеб Голубин, сын бывшего генерального директора московского футбольного "Динамо", – исполнитель клауд-рэпа. На данный момент Глеб является самым известным рэпером, работающим в данном жанре в России.

Многие считают данное направление депрессивной музыкой. Ранее творчество Pharaoh было подвергнуто общественной критике за то, что его песни распространены в "группах смерти" в популярной социальной сети. Данные сообщества обвиняют в причастности к самоубийствам около 130 подростков по всей территории России.

Фото опубликовано @coldsiemens Дек 1 2016 в 6:04 PST

Ранее и Алеся Кафельникова подверглась жесткой критике после того, как в конце декабря негативно высказалась о России на своей страничке в социальной сети, причем сделала это на английском языке.

"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию!", – эмоционально заявила Кафельникова.

Общественность немедленно отреагировала на высказывания модели. Пользователи Сети весьма жестко и даже злобно прошлись в адрес Кафельниковой. А депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе заявил, что Алеся не имеет права называться россиянкой.

