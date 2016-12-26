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Дана Борисова отдала дочь

Дана Борисова с дочкой. Фото: instagram.com/danaborisova_official
По мнению поклонников, личная жизнь Даны Борисовой налаживается. Так, популярная телеведущая отдала дочь экс-возлюбленному, ее отцу Максиму Аксенову.
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Дана Борисова решила прокомментировать подробности своей частной жизни, прокомментировав информацию о том, будто бросила дочь Полину, чтобы провести время с любовником. Популярная телеведущая опровергла эти сообщения, тем самым поведав подробности своей частной жизни.

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"К счастью моя дочка сейчас со своим папой,он не допустит до нее ни капли той грязи,которую льет этот омерзительный Козлевич,которого я НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ВСТРЕЧАЛА,на меня", – отметила Борисова, сообщив, что отдала дочь ее отцу.

Также Дана в который раз опровергла информацию о том, будто у нее есть серьезные проблемы с алкоголем. Борисова предложила посмотреть в ее лицо. чтобы понять, что она совсем не похожа на алкоголика.

"Но больше всего меня возмущает его заявление,ЧТО Я ПОЛИНКУ ОДНУ ОСТАВИЛА В КВАРТИРЕ И В ШКОЛУ ОНА НЕ ХОДИЛА,а я все это время была с НИМ!!!!!" – возмущенно заявила телеведущая.

В конце своего эмоционального сообщения Борисова запричитала: "Господи,да как же,я не знаю Господь не видит,что здесь творится....Люди,скажите,что Вы ему не верите!!!Пожалуйста!!!Мы с ней как загнанные в угол звери,которые и не знают уже куда скрыться.....Это Полинка в парке Царицыно так с папой катается.У меня сердце щемит от радости за эту ни в чем не виноватую девочку,мою кровинку......"

Ранее Дана Борисова явила в Следственный комитет на своего бывшего любовника Александра Морозова и участника проекта "Дом-2" Дениса Козловича. На передаче "Прямой эфир" Морозов на всю страну назвал ее пьяницей и плохой матерью. Козлович же заявил, что телеведущая якобы злоупотребляет спиртным. Из-за этого, по словам мужчины, у Даны время от времени возникают провалы в памяти. Козлович утверждал, что Борисова десять дней жила с ним, бросив маленькую дочь Полину дома одну. Денис также указал на запись интимного содержания, якобы подтверждающую его слова.

Автор: Наталья Аряева26 декабря 2016, 11:50
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