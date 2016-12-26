Дана Борисова отдала дочь

По мнению поклонников, личная жизнь Даны Борисовой налаживается. Так, популярная телеведущая отдала дочь экс-возлюбленному, ее отцу Максиму Аксенову.

Дана Борисова решила прокомментировать подробности своей частной жизни, прокомментировав информацию о том, будто бросила дочь Полину, чтобы провести время с любовником. Популярная телеведущая опровергла эти сообщения, тем самым поведав подробности своей частной жизни.

"К счастью моя дочка сейчас со своим папой,он не допустит до нее ни капли той грязи,которую льет этот омерзительный Козлевич,которого я НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ВСТРЕЧАЛА,на меня", – отметила Борисова, сообщив, что отдала дочь ее отцу.

Также Дана в который раз опровергла информацию о том, будто у нее есть серьезные проблемы с алкоголем. Борисова предложила посмотреть в ее лицо. чтобы понять, что она совсем не похожа на алкоголика.

"Но больше всего меня возмущает его заявление,ЧТО Я ПОЛИНКУ ОДНУ ОСТАВИЛА В КВАРТИРЕ И В ШКОЛУ ОНА НЕ ХОДИЛА,а я все это время была с НИМ!!!!!" – возмущенно заявила телеведущая.

В конце своего эмоционального сообщения Борисова запричитала: "Господи,да как же,я не знаю Господь не видит,что здесь творится....Люди,скажите,что Вы ему не верите!!!Пожалуйста!!!Мы с ней как загнанные в угол звери,которые и не знают уже куда скрыться.....Это Полинка в парке Царицыно так с папой катается.У меня сердце щемит от радости за эту ни в чем не виноватую девочку,мою кровинку......"

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 25 2016 в 5:05 PST

Ранее Дана Борисова явила в Следственный комитет на своего бывшего любовника Александра Морозова и участника проекта "Дом-2" Дениса Козловича. На передаче "Прямой эфир" Морозов на всю страну назвал ее пьяницей и плохой матерью. Козлович же заявил, что телеведущая якобы злоупотребляет спиртным. Из-за этого, по словам мужчины, у Даны время от времени возникают провалы в памяти. Козлович утверждал, что Борисова десять дней жила с ним, бросив маленькую дочь Полину дома одну. Денис также указал на запись интимного содержания, якобы подтверждающую его слова.

