Дана Борисова: Мне такая жизнь не нужна!

Дана Борисова дала откровенное интервью. Она прокомментировала информацию о том, будто злоупотребляет алкоголем, и заявила, что без дочери жить не будет.

В последнее Дана Борисова куда более известна не своими появлениями в передачах, ведь она является ведущей, а скандальными разборками с разными мужчинами и пользователями Интернета. В частности, последние регулярно обвиняют девушку в пристрастии к алкоголю.

"Я не употребляю алкоголь. Каждый день я встаю полшестого утра, сажусь за руль и отвожу дочку в школу. Днем я забираю Полинку из школы. Можно сказать, что весь день провожу за рулем. Поэтому я априори не могу быть пьяной. После школы к дочке приходят репетиторы. При них тоже, извините, не выползешь пьяной", – заявила Дана, которая порядком устала оправдываться перед блогерами.

Борисова сообщила, что и вечером, когда репетиторы уходят, она не притрагивается к спиртному. потому что, опять же, ей утром нужно садиться за руль, чтобы везти дочь в школу. Да и вообще, по словам Даны, она уже "много лет" не употребляет алкоголь.

Далее Борисова прокомментировала информацию о том, будто ради любовника на более чем неделю оставила дочь Полину одну дома. телеведущая опровергла эти обвинения, заявив, что для нее дочь самое главное в жизни.

Телеблондинка призналась, что боится реакции органов опеки, которые могут начитаться в Интернете подобных обвинений в ее адрес и решат забрать у нее ребенка. "А без дочери я жить не буду. Мне такая жизнь не нужна, когда грязью поливают со всех сторон", – цитирует Дану Борисову сайт "Комсомольская правда".

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 19 2016 в 4:05 PST

Телеведущая призналась, что эта "травля в Интернете" довела ее до отчаяния. "Кто-нибудь меня видел в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? Я безумно люблю своего ребенка и не позволю лишить меня моего смысла жизни, моей Полинки", – заявила в заключение Борисова.